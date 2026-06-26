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MondialiGiornata 3 - venerdì 26 giugno 2026Giornata 3 - ven 26 giuBoston Stadium
Norvegia
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Francia
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Norvegia-Francia, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE

Al Gillette Stadium di Boston Norvegia e Francia si giocano il primo posto nel girone I (a Les Bleus basta un pareggio). Solbakken fa riposare Haaland e schiera Strand Larsen al centro dell'attacco, con Bobb e Nusa ai lati. Stephan (in panchina al posto di Deschamps, assente per un lutto) conferma Mbappé, con Dembelé-Olise-Doué alle spalle. Calcio d'inizio alle 21

SENEGAL-IRAQ LIVE

FORMAZIONI UFFICIALI 

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Berg, Thorstvedt, Aagaard; Bobb, Strand Larsen, Schjelderup. Ct. Solbakken

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Tchouaméni, Koné; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct. Deschamps (in panchina Stephan)

LIVE

Il tabellone

Sono 19, tra cui Norvegia e Francia, le squadre finora qualificate alla fase a eliminazione diretta.

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Il rendimento dei 66 giocatori della Serie A al Mondiale

Ostigard e Thorstvedt da una parte, Maignan e Koné dall'altra: sono loro i protagonisti dal 1' del nostro campionato nel match di stasera.

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Tutti gli MVP

I migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026... fino alla finale.

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La classifica marcatori

Haaland (che parte dalla panchina) e Mbappé inseguono il leader dei bomber.

La classifica marcatori dei Mondiali

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Le classifiche dei gironi

Norvegia e Francia già certe di un posto ai sedicesimi, ma ci sono ancora verdetti da definire.

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Non solo Norvegia-Francia

Giorno di partite numero sedici per i Mondiali: sei sono le partite in programma oggi e nella notte tra venerdì e sabato.

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Si gioca anche Senegal-Iraq

In contemporanea l'altra gara del girone I: sia Senegal che Iraq sono a zero punti e vincere potrebbe non bastare per passare tra le migliori terze.

Senegal-Iraq LIVE, una sfida per evitare lo 'zero'

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Le scelte di Stephan

Il Ct di oggi della Francia (è assente Deschamps per la scomparsa della madre) conferma Mbappé in avanti, supportato dal tridente Dembelé-Olise-Doué. Un po' di cambi in fase difensiva, in mezzo al campo ecco Koné.

Formazione Francia

Le scelte di Solbakken

Ampio turnover per il Ct della Norvegia, a partire dalla porta dove gioca Selvik. In attacco riposa Haaland e c'è Strand Larsen, con Bobb e Schjelderup ai lati. Aursnes agisce da terzino.

La formazione della Norvegia

Formazioni ufficiali

NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Falchener, Ostigard, Bjorkan; Berg, Thorstvedt, Aagaard; Bobb, Strand Larsen, Schjelderup. Ct. Solbakken

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Tchouaméni, Koné; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct. Deschamps (in panchina Stephan)

statistiche

I precedenti

Quella tra Norvegia e Francia sarà la prima sfida in assoluto ai Mondiali. Si tratterà del sedicesimo confronto in generale tra le due nazionali, il primo dopo l'amichevole vinta 4-0 dalla Francia nel maggio 2014 allo Stade de France.

La Norvegia non batte la Francia da 39 anni

La Norvegia ha vinto solo due delle precedenti 10 partite ufficiali contro la Francia; l'ultimo successo risale nella gara di qualificazione per il Campionato Europeo del giugno 1987, disputata a Oslo (2-0).

Norvegia, non c'è lo spauracchio del passato

La Norvegia non ha mai battuto una nazionale europea ai Mondiali (2 pareggi, 3 sconfitte); tutte e tre le sconfitte sono arrivate contro l'Italia (1-2 nel 1938, 0-1 nel 1994 e 0-1 nel 1998).

Striscia positiva della Francia contro le altre europee

La Francia ha vinto ciascuna delle ultime cinque sfide ai Mondiali contro avversarie europee, battendo cinque diverse nazionali in questa striscia (Belgio, Croazia, Danimarca, Polonia e Inghilterra). Si tratta della sua serie di vittorie più lunga contro una singola confederazione nella competizione.

Mai così bene la Norvegia

La Norvegia, già qualificata alla fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026, ha vinto in questa edizione tante partite (2) quante ne aveva vinte nelle tre precedenti partecipazioni messe assieme alla Coppa del Mondo (0 vittorie nel 1938, 1 vittoria nel 1994, 1 vittoria nel 1998).

Il precedente a cui aspirano les Bleus

La Francia ha vinto le prime due partite del girone (3-1 contro il Senegal alla prima giornata, 3-0 contro l'Iraq alla seconda) e potrebbe vincere tutte e tre le gare del gruppo ai Mondiali solo per la seconda volta dopo il 1998, anno in cui vinse il torneo da Nazione ospitante.

Mbappé all'inseguimento di Messi

Kylian Mbappé ha segnato 16 gol in 16 partite ai Mondiali; solo Lionel Messi ha fatto meglio nella storia della competizione (18), sebbene il francese abbia giocato 12 partite in meno rispetto all'argentino (28 presenze).

Haaland, impatto super al Mondiale

Dopo aver realizzato una doppietta sia contro l'Iraq alla prima giornata che contro il Senegal alla seconda, Erling Haaland potrebbe diventare solo il terzo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare due o più gol in ciascuna delle sue prime tre presenze nella competizione, dopo l'argentino Guillermo Stabile nel 1930 e l'ungherese Sándor Kocsis nel 1954.

Il calcio offensivo dei norvegesi

La Norvegia ha creato 10 chiare occasioni da gol ai Mondiali 2026, il dato più alto tra le squadre del Gruppo I e già una in più rispetto a quanto fatto nella sua precedente partecipazione (9 nel 1998).

Deschamps assente

Quella contro la Norvegia doveva essere la ventiduesima partita di Didier Deschamps ai Mondiali come Commissario Tecnico, al terzo posto solitario nella classifica all-time, ma non ci sarà a causa di un lutto familiare. Solo Helmut Schön (25) e Carlos Alberto Parreira (23), comunque, hanno collezionato più panchine nella competizione.