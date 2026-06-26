Le probabili formazioni di Uruguay-Spagna ai Mondiali: sfida tra Valverde e Yamal
Spagna e Uruguay si sfidano per la vetta del girone H, con un occhio alla partita tra Capo Verde e Arabia Saudita. Bielsa si affida ancora a Vinas in attacco, in difesa possibile impiego di Gimenes con Olivera spostato a sinistra. Conferme per De la Fuente: Oyarzabal ancora centravanti, Yamal non si tocca, a sinistra ballottaggio tra Baena e Williams
- Portiere: MUSLERA
- Terzino destro: VARELA
- Difensore centrale: CACERES
- Difensore centrale: GIMENEZ
- Terzino sinistro: OLIVERA
- Mezzala destra: BENTANCUR
- Centrocampista centrale: UGARTE
- Mezzala sinistra: VALVERDE
- Ala destra: CANOBBIO
- Centravanti: VINAS
- Ala sinistra: ARAUJO
- Bielsa verso la conferma dell’undici che ha pareggiato contro Capo Verde, con un possibile cambio.
- In attacco sempre Vinas con Canobbio e Araujo, Valverde a centrocampo pronto a tagliare verso il centro
- In difesa possibile ritorno di Gimenez al centro, accanto a Caceres, con Olivera che si sposta a sinistra al posto di Sanabria, titolare nella scorsa partita
- Portiere: UNAI SIMON
- Terzino destro: PEDRO PORRO
- Difensore centrale: CUBARSI
- Difensore centrale: LAPORTE
- Terzino sinistro: CUCURELLA
- Mezzala destra: DANI OLMO
- Centrocampista centrale: RODRI
- Mezzala sinistra: PEDRI
- Ala destra: YAMAL
- Centravanti: OYARZABAL
- Ala sinistra: ALEX BAENA
- De la Fuente potrebbe confermare la squadra che ha vinto nettamente con l’Arabia Saudita, a partire dal centravanti, Oyarzabal, migliore in campo contro i sauditi
- Nel tridente anche Yamal e Baena, in ballottaggio con Nico Williams
- In difesa ancora la linea con Pedro Porro, Cubarsi, Laporte e Cucurella
- Dani Olmo, Rodri e Pedro mediana che garantisce il solito mix di fantasia e geometrie