Spagna e Uruguay si sfidano per la vetta del girone H, con un occhio alla partita tra Capo Verde e Arabia Saudita. Bielsa si affida ancora a Vinas in attacco, in difesa possibile impiego di Gimenes con Olivera spostato a sinistra. Conferme per De la Fuente: Oyarzabal ancora centravanti, Yamal non si tocca, a sinistra ballottaggio tra Baena e Williams

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