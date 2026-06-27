Impresa di Capo Verde, Paese di 500mila abitanti che chiude al secondo posto nel girone H e riesce a qualificarsi per i sedicesimi di finale di un Mondiale: decisivo il pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita. Un traguardo impensabile, reso possibile anche dalla papera di Muslera contro la Spagna che ha condannato l'Uruguay all'eliminazione. E la favola continua: ai sedicesimi Vozinha e compagni sfideranno i campioni in carica dell'Argentina

CAPO VERDE-ARABIA SAUDITA 0-0 - CLASSIFICHE - TABELLONE