 Capo Verde Arabia Saudita 0-0: Vozinha sfiderò l'Argentina ai sedicesimi | Sky Sport
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Capo Verde-Arabia Saudita 0-0: Vozinha e compagni sfideranno l'Argentina ai sedicesimi

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Impresa di Capo Verde, Paese di 500mila abitanti che chiude al secondo posto nel girone H e riesce a qualificarsi per i sedicesimi di finale di un Mondiale: decisivo il pareggio per 0-0 contro l'Arabia Saudita. Un traguardo impensabile, reso possibile anche dalla papera di Muslera contro la Spagna che ha condannato l'Uruguay all'eliminazione. E la favola continua: ai sedicesimi Vozinha e compagni sfideranno i campioni in carica dell'Argentina

CAPO VERDE-ARABIA SAUDITA 0-0 - CLASSIFICHE - TABELLONE

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