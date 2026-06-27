Nella notte si completa il quadro anche nel gruppo J, con l'Argentina impegnata nell'ultimo match del girone contro la Giordania: la novità più importante è che il capocannoniere del Mondiale, Messi, partirà dalla panchina. Nove i cambi del Ct Scaloni: Alvarez titolare con Lautaro, dal 1' anche Nico Paz. Le probabili formazioni di Giordania-Argentina
- Portiere: EMILIANO MARTINEZ
- Terzino destro: GONZALO MONTIEL
- Difensore centrale: NICOLAS OTAMENDI
- Difensore centrale: LISANDRO MARTINEZ
- Terzino sinistro: NICOLAS TAGLIAFICO
- Esterno destro: EXEQUIEL PALACIOS
- Centrocampista centrale: LEANDRO PAREDES
- Centrocampista centrale: GIOVANI LO CELSO
- Esterno sinistro: NICO PAZ
- Attaccante: LAUTARO MARTINEZ
- Attaccante: JULIAN ALVAREZ
- Nove cambi per Scaloni che ha annunciato Messi inizialmente in panchina: davanti la coppia Lautaro-Alvarez
- Diversa anche la difesa rispetto al match con l’Austria: unico ‘superstite’ sarà Lisandro Martinez, poi dentro Montiel, Otamendi e Tagliafico
- Centrocampo tutto nuovo: spazio a Palacios, Paredes, Lo Celso e a Nico Paz del Como
- Il ct Sellami dovrebbe confermare gli undici che hanno perso 1-2 contro l’Algeria