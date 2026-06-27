Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

Diciassettesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con sei partite in programma tra sabato 27 giugno e la notte tra sabato e domenica. Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: si chiudono i gruppi L, K e J, con gare in contemporanea per garantire regolarità. Alle 23 spazio a Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, all'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e RD Congo-Uzbekistan, mentre alle 4 si chiude con Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Qui il calendario e il programma