Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi

Diciassettesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con sei partite in programma tra sabato 27 giugno e la notte tra sabato e domenica. Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: si chiudono i gruppi L, K e J, con gare in contemporanea per garantire regolarità. Alle 23 spazio a Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, all'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e RD Congo-Uzbekistan, mentre alle 4 si chiude con Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Qui il calendario e il programma
Dopo i verdetti degli ultimi gironi, il Mondiale prosegue con le ultime partite della fase a gironi. Tra sabato sera e la notte italiana si chiudono altri tre gruppi con sfide in contemporanea a coppie. Alle 23 si giocano le due gare del gruppo L: Panama-Inghilterra al New York New Jersey Stadium e Croazia-Ghana al Philadelphia Stadium.
Le partite della notte
All'1.30 sarà poi il turno del gruppo K, con Colombia-Portogallo al Miami Stadium e RD Congo-Uzbekistan all'Atlanta Stadium. Alle 4, invece, spazio alle due sfide del gruppo J: Algeria-Austria al Kansas City Stadium e Giordania-Argentina al Dallas Stadium. Sei partite decisive per definire classifiche finali, qualificazioni ed eliminazioni.
Mondiali, le partite in programma oggi
GRUPPO L: PANAMA-INGHILTERRA, sabato 27 giugno ore 23:00
GRUPPO L: CROAZIA-GHANA, sabato 27 giugno ore 23:00
GRUPPO K: COLOMBIA-PORTOGALLO, domenica 28 giugno ore 01:30
GRUPPO K: RD CONGO-UZBEKISTAN, domenica 28 giugno ore 01:30
GRUPPO J: ALGERIA-AUSTRIA, domenica 28 giugno ore 04:00
GRUPPO J: GIORDANIA-ARGENTINA, domenica 28 giugno ore 04:00