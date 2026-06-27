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Mondiali 2026, il calendario e le partite di oggi 27 giugno

Mondiali

Diciassettesimo giorno dei Mondiali di calcio 2026 con sei partite in programma tra sabato 27 giugno e la notte tra sabato e domenica. Continua la terza e ultima giornata della fase a gironi: si chiudono i gruppi L, K e J, con gare in contemporanea per garantire regolarità. Alle 23 spazio a Panama-Inghilterra e Croazia-Ghana, all'1.30 tocca a Colombia-Portogallo e RD Congo-Uzbekistan, mentre alle 4 si chiude con Algeria-Austria e Giordania-Argentina. Qui il calendario e il programma

Dopo i verdetti degli ultimi gironi, il Mondiale prosegue con le ultime partite della fase a gironi. Tra sabato sera e la notte italiana si chiudono altri tre gruppi con sfide in contemporanea a coppie. Alle 23 si giocano le due gare del gruppo L: Panama-Inghilterra al New York New Jersey Stadium e Croazia-Ghana al Philadelphia Stadium.

Le partite della notte

All'1.30 sarà poi il turno del gruppo K, con Colombia-Portogallo al Miami Stadium e RD Congo-Uzbekistan all'Atlanta Stadium. Alle 4, invece, spazio alle due sfide del gruppo J: Algeria-Austria al Kansas City Stadium e Giordania-Argentina al Dallas Stadium. Sei partite decisive per definire classifiche finali, qualificazioni ed eliminazioni.

Mondiali, le partite in programma oggi

GRUPPO L: PANAMA-INGHILTERRA, sabato 27 giugno ore 23:00

GRUPPO L: CROAZIA-GHANA, sabato 27 giugno ore 23:00

GRUPPO K: COLOMBIA-PORTOGALLO, domenica 28 giugno ore 01:30

GRUPPO K: RD CONGO-UZBEKISTAN, domenica 28 giugno ore 01:30

GRUPPO J: ALGERIA-AUSTRIA, domenica 28 giugno ore 04:00

GRUPPO J: GIORDANIA-ARGENTINA, domenica 28 giugno ore 04:00

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