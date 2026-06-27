 Uruguay Spagna 0-1, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Uruguay-Spagna 0-1, le pagelle della partita dei Mondiali

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Determinante la papera di Muslera, per il resto la difesa dell'Uruguay esce a testa alta dal confronto con la Spagna, con Olivera protagonista. Migliore in campo sempre un difensore, lo spagnolo Cubarsì. Rodri e Pedri non deludono mai. Le pagelle della partita

LA SPAGNA BATTE L'URUGUAY 1-0

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