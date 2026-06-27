Determinante la papera di Muslera, per il resto la difesa dell'Uruguay esce a testa alta dal confronto con la Spagna, con Olivera protagonista. Migliore in campo sempre un difensore, lo spagnolo Cubarsì. Rodri e Pedri non deludono mai. Le pagelle della partita
- MUSLERA voto 4
- VARELA voto 6
- CACERES voto 6
- OLIVERA voto 7
- SANABRIA voto 7
- BENTANCUR voto 6,5
- UGARTE voto 6,5
- VALVERDE voto 5,5
- CANOBBIO voto 4,5
- NUNEZ voto 5,5
- ARAUJO voto 6,5
- dal 46' ROCHET voto 6
- dal 46' DE LA CRUZ voto 6
- dal 57' VINAS voto 5,5
- dal 70' RODRIGUEZ voto 6
- Ct BIELSA voto 4
- UNAI SIMON voto 7
- LLORENTE voto 7
- CUBARSI voto 8 (MVP)
- LAPORTE voto 7,5
- CUCURELLA voto 6,5
- MERINO voto 6,5
- RODRI voto 7
- PEDRI voto 7
- YAMAL voto 6,5
- OYARZABAL voto 5,5
- ALEX BAENA voto 7,5
- dal 60' FABIAN RUIZ voto 6,5
- dal 60' DANI OLMO voto 6,5
- dal 66' PINO voto 6
- dal 76' WILLIAMS voto 6
- dal 76' TORRES voto 6
- Ct: DE LA FUENTE voto 6,5