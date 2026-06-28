L'Inghilterra vince e centra il primo posto del girone L. Finisce 2-0 contro Panama, con gli uomini di Tuchel che la sbloccano nel secondo tempo con Bellingham. Poi il raddoppio di Kane, al suo terzo gol in questo Mondiale e l'undicesimo personale tra tutte le edizioni. Sono loro due i migliori tra gli inglesi: le pagelle
- PICKFORD voto
- QUANSAH voto
- GUEHI voto
- KONSA voto
- O'REILLY voto
- ANDERSON voto
- BELLINGHAM voto
- SAKA voto
- ROGERS voto
- RASHFORD voto
- KANE voto
- dal 64' MADUEKE voto
- dal 64' SPENCE voto
- dal 72' EZE voto
- dall'84' HENDERSON voto
- dall'84' WATKINS voto
- CT TUCHEL voto
- PANAMA: Mosquera; Murillo, Escobar, Cordoba, Andrade, Gutierrez; Martinez, Barcenas, Harvey, Rodriguez J.; Rodriguez T. Ct. Christiansen
- SUBENTRATI: dal 46' Fajarado, dal 72' Diaz, dal 72' Londoño, dall'88' Davis, dall'88' Medina