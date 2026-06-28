 Inghilterra Panama, le pagelle della partita dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Inghilterra-Panama, le pagelle della partita dei Mondiali

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L'Inghilterra vince e centra il primo posto del girone L. Finisce 2-0 contro Panama, con gli uomini di Tuchel che la sbloccano nel secondo tempo con Bellingham. Poi il raddoppio di Kane, al suo terzo gol in questo Mondiale e l'undicesimo personale tra tutte le edizioni. Sono loro due i migliori tra gli inglesi: le pagelle

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