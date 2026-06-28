Sudafrica-Canada 0-1: risultato, gol, statistiche del match dei sedicesimi dei Mondiali
Finisce con la vittoria del Canada sul Sudafrica il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026. Al Sofi Stadium di Inglewood, decisivo un gol nel recupero di Eustaquio, che manda per la prima volta nella sua storia il Canada agli ottavi: ora sfiderà la vincente del match tra Olanda e Marocco, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì
- 90+2' Eustaquio
- Il Canada guidato da Ct Jesse Marsch è qualificato agli ottavi di un Mondiale: un traguardo che la nazionale di calcio canadese non aveva mai raggiunto nella sua storia
- Nella notte italiana tra lunedì e martedì, sempre per i sedicesimi di finale, si sfideranno Olanda e Marocco: la nazionale che avrà la meglio sarà la prossima avversaria del Canada agli ottavi
- Il Canada è la prima qualificata agli ottavi: sfiderà la vincente del sedicesimo in programma tra Olanda e Marocco