 Sudafrica Canada 0-1 ai Mondiali 2026: risultato e gol dei sedicesimi | Sky Sport
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Sudafrica-Canada 0-1: risultato, gol, statistiche del match dei sedicesimi dei Mondiali

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Finisce con la vittoria del Canada sul Sudafrica il primo sedicesimo di finale del Mondiale 2026. Al Sofi Stadium di Inglewood, decisivo un gol nel recupero di Eustaquio, che manda per la prima volta nella sua storia il Canada agli ottavi: ora sfiderà la vincente del match tra Olanda e Marocco, in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì

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