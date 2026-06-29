I giocatori più preziosi eliminati ai gironi: la classifica
Archiviata la fase a gironi, scopriamo chi sono i giocatori più preziosi per valore di mercato tra le 16 squadre eliminate dal Mondiale. Comandano due stelle del Real Madrid da quasi 100 milioni, ma ci sono anche due 'italiani': ecco la top 10. Dati Transfermarkt
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- Squadra: Uruguay
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 30 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Uruguay
- Valore di mercato: 35 milioni di euro
- Squadra: Scozia
- Valore di mercato: 40 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 45 milioni di euro
- Squadra: Uzbekistan
- Valore di mercato: 50 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Turchia
- Valore di mercato: 90 milioni di euro
- Squadra: Uruguay
- Valore di mercato: 90 milioni di euro