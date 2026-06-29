Germania-Paraguay 4-5 dcr, le pagelle della partita dei sedicesimi del Mondiale 2026
Colpo a sorpresa del Paraguay che elimina la Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 vincendo ai rigori 5-4 dopo l'1-1 dei 120'. Nella squadra di Alfaro prova maiuscola di tutta la difesa e MVP il portiere Gill che para due rigori nella lotteria finale. Molto bene anche Enciso. Nella Germania deludono Musiala e Sané, male anche il centrocampo. Tutti i voti
- NEUER voto 6,5
- KIMMICH voto 6
- TAH voto 5,5
- RUDIGER voto 5,5
- BROWN voto 6,5
- NMECHA voto 5
- PAVLOVIC voto 5,5
- SANE' voto 5
- HAVERTZ voto 6
- WIRTZ voto 6,5
- UNDAV voto 5,5
- dal 45' Goretzka voto 5,5
- dal 63' Musiala voto 5,5
- dal 79' Anton voto 5,5
- dall'88' Woltemade voto 5
- dal 110' Thiaw sv
- dal 110' Amiri sv
- GILL voto 8 MVP
- CACERES voto 7
- GOMEZ voto 7
- CANALE voto 7,5
- ALONSO voto 7
- CUBAS voto 6,5
- BOBADILLA voto 6,5
- GALARZA voto 7
- ALMIRON voto 7
- ENCISO voto 7,5
- AVALOS voto 6,5
- dal 55' Caballero voto 6,5
- dal 57' Mauricio voto 7
- dal 90' Velasquez voto 6,5
- dal 99' Sanabria voto 6,5
- dal 99' Ojeda voto 6,5
- dal 120' Balbuena sv
- Ct ALFARO voto 7