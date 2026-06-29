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Germania-Paraguay 4-5 dcr, le pagelle della partita dei sedicesimi del Mondiale 2026

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Colpo a sorpresa del Paraguay che elimina la Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 vincendo ai rigori 5-4 dopo l'1-1 dei 120'. Nella squadra di Alfaro prova maiuscola di tutta la difesa e MVP il portiere Gill che para due rigori nella lotteria finale. Molto bene anche Enciso. Nella Germania deludono Musiala e Sané, male anche il centrocampo. Tutti i voti

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