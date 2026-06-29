Germania-Paraguay, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi del Mondiale 2026
Questa sera torna in campo anche la nazionale tedesca per i sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay. Un solo cambio per Nagelsmann rispetto al ko con l'Ecuador nell'ultima dei gironi: torna Brown in difesa, in attacco Havertz con il trio delle meraviglie Sanè-Musiala-Wirtz alle sue spalle. Il Ct Alfaro ritrova Almiron dopo la squalifica e ripropone Bobadilla. Sanabria ancora in panchina. Qui le probabili formazioni di Germania-Paraguay
- Portiere: NEUER
- Terzino destro: KIMMICH
- Difensore centrale: TAH
- Difensore centrale: RUDIGER
- Terzino sinistro: BROWN
- Centrocampista centrale: NMECHA
- Centrocampista centrale: PAVLOVIC
- Ala destra: SANE'
- Trequartista: MUSIALA
- Ala sinistra: WIRTZ
- Punta centrale: HAVERTZ
- dopo la sconfitta ininfluente nell'ultima del girone con l'Ecuador, Nagelsmann cambia solo un uomo per i sedicesimi contro il Paraguay
- nella difesa a quattro, a sinistra torna dal 1' Brown al posto di Raum
- Havertz unica punta con Sanè, Musiala e Wirtz alle sue spalle
- Nmecha e Pavlovic la coppia di centrocampo
- Tah e Rudiger i due centrali di difesa
- cinque cambi da parte del Ct Alfaro rispetto all'ultimo match del girone contro l'Australia
- davanti Pitta in coppia d'attacco con Enciso
- a centrocampo dopo la squalifica torna Almiron, così come Bobabilla autore dell'autogol nel primo match con gli Usa
- ancora panchina per l'attaccante della Cremonese Sanabria
- in difesa ancora titolare l'ex Milan Gustavo Gomez