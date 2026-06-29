 Germania Paraguay, le probabili formazioni ai Mondiali 2026 | Sky Sport
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Germania-Paraguay, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi del Mondiale 2026

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Questa sera torna in campo anche la nazionale tedesca per i sedicesimi di finale del Mondiale contro il Paraguay. Un solo cambio per Nagelsmann rispetto al ko con l'Ecuador nell'ultima dei gironi: torna Brown in difesa, in attacco Havertz con il trio delle meraviglie Sanè-Musiala-Wirtz alle sue spalle. Il Ct Alfaro ritrova Almiron dopo la squalifica e ripropone Bobadilla. Sanabria ancora in panchina. Qui le probabili formazioni di Germania-Paraguay

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