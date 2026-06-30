 Francia Svezia, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Francia-Svezia, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026

Mondiali fotogallery
24 foto

Altro sedicesimo di finale dei Mondiali, a New York è Francia contro Svezia. La vincente sfiderà il Paraguay che, a sorpresa, ha eliminato la Germania ai rigori. I talenti francesi contro Gyokeres e Isak: le probabili formazioni

MONDIALI, TUTTE LE NEWS

ALTRE FOTOGALLERY

Da Salah a Stones: i big da oggi svincolati

Calciomercato

La scadenza è arrivata: il 30 giugno del 2026 è la data finale del contratto di tantissimi big...

30 foto

Le probabili formazioni delle partite di oggi

Mondiali

I sedicesimi di finale dei Mondiali entrano nel vivo: in campo la Norvegia di Haaland, che torna...

7 foto

Mondiali 2026, tabellone e calendario

Mondiali

Rigori fatali per due “potenze” del calcio europeo: l’Olanda e la Germania fuori dal dischetto, a...

10 foto

La classifica marcatori dei Mondiali

Mondiali

Leo Messi guida la classifica marcatori di questo Mondiale con 6 reti, lui che è diventato il...

150 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

Il gol del pari per il Marocco contro l'Olanda nel recupero regala a Diop il premio di MVP. Nei...

13 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Germania, Nagelsmann: "Non sono uno che scappa"

    Mondiali

    Il ct della Germania ha commentato l'eliminazione ai rigori contro il Paraguay ai sedicesimi di...

    Accadde oggi: Pavard cambia nome in "demi-volée"

    un gol al giorno

    La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

    Mondiali 2026, calendario e partite di oggi

    Mondiali

    Altri tre sedicesimi di finale in programma oggi per il Mondiale: alle 19 giocano Costa...