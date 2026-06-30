Francia-Svezia, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026
Altro sedicesimo di finale dei Mondiali, a New York è Francia contro Svezia. La vincente sfiderà il Paraguay che, a sorpresa, ha eliminato la Germania ai rigori. I talenti francesi contro Gyokeres e Isak: le probabili formazioni
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- Portiere: MAIGNAN
- Terzino destro: KOUNDE
- Difensore centrale: UPAMECANO
- Difensore centrale: SALIBA
- Terzino sinistro: THEO HERNANDEZ
- Centrocampista centrale: TCHOUAMENI
- Centrocampista centrale: RABIOT
- Ala destra: OLISE
- Trequartista: DEMBELE
- Ala sinistra: DOUE
- Punta centrale: MBAPPE
- Deschamps, che tornerà sulla panchina della Francia dopo il lutto degli scorsi giorni, va verso lo stesso undici titolare dell'esordio contro il Senegal
- Tchouameni e Rabiot davanti alla difesa
- Dietro la punta Mbappe ci sarà il tridente Olise-Dembele-Doue
- Non sarà a disposizione invece Marcus Thuram per un problema al polpaccio, lo ha dichiarato il ct in conferenza stampa
- Portiere: ZETTERSTROM
- Difensore centrale di destra: LAGERBIELKE
- Difensore centrale: LINDELOF
- Difensore centrale di sinistra: GUDMUNDSSON
- Esterno sinistro: BERNHARDSSON
- Centrocampista centrale: BERGVALL
- Centrocampista centrale: AYARI
- Esterno sinistro: STROUD
- Ala destra: ELANGA
- Punta centrale: GYOKERES
- Ala sinistra: ISAK
- Con l'infortunio di Hien, c'è Lindelof al centro della difesa
- Attacco a tre con Elanga, Gyokeres e Isak