Olanda sconfitta ai rigori, Marocco agli ottavi

Il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore e affronterà il Canada negli ottavi di finale dei Mondiali. Saibari ha trasformato il rigore decisivo, firmando la vittoria per 3-2 ai calci di rigore dopo che la partita si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Gakpo al 72° aveva aperto le marcature per l'Olanda, ma Diop aveva pareggiato nei minuti di recupero, al 91°