Olanda sconfitta ai rigori, Marocco agli ottavi

Il Marocco ha eliminato l'Olanda ai calci di rigore e affronterà il Canada negli ottavi di finale dei Mondiali. Saibari ha trasformato il rigore decisivo, firmando la vittoria per 3-2 ai calci di rigore dopo che la partita si era conclusa sull'1-1 al termine dei tempi supplementari. Gakpo al 72° aveva aperto le marcature per l'Olanda, ma Diop aveva pareggiato nei minuti di recupero, al 91°
- Il primo tempo è controllato dal Marocco ma è l'Olanda a passare in vantaggio al 72° con Gakpo: testa di Weghorst, poi Summerville imbecca Gakpo per il gol dell'1-0.
- Dopo il gol dell'1-0, Gakpo scoppia in lacrime. Qualche giorno fa la compagna ha perso il figlio che stavano aspettando.
- Il Marocco subisce il colpo ma si riorganizza e pareggia in pieno recupero. Al 91° Talbi crossa per Diop che di testa firma il gol dell'1-1. Si va ai supplementari.
- Neanche dopo 120' la situazione si sblocca. Ai rigori gli errori sono tanti: sbagliano El Aynaoui e Hakimi per il Marocco, Kluivert e Timber per l'Olanda. Il quinto degli arancioni, tirato da Summerville, viene parato da Bounou.
- Tocca a Saibari andare dal dischetto, e la stella del Marocco non sbaglia. E' 3-2, Marocco agli ottavi dove incontrerà il Canada.