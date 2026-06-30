I sedicesimi di finale dei Mondiali entrano nel vivo: in campo la Norvegia di Haaland, che torna titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembelé, Olise e Doué sono pronti a sfidare la Svezia di Gyokeres e Isak. Nella notte italiana, il Messico sfida l'Ecudor. Di seguito tutte le probabili formazioni dei match di oggi

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