Mondiali 2026, probabili formazioni e news su Costa d'Avorio-Norvegia e Francia-Svezia
I sedicesimi di finale dei Mondiali entrano nel vivo: in campo la Norvegia di Haaland, che torna titolare contro la Costa d'Avorio, e la Francia dei magnifici 4. Mbappé, Dembelé, Olise e Doué sono pronti a sfidare la Svezia di Gyokeres e Isak. Nella notte italiana, il Messico sfida l'Ecudor. Di seguito tutte le probabili formazioni dei match di oggi
- COSTA D'AVORIO-NORVEGIA, martedì 30 giugno alle 19.00, Dallas Stadium
- FRANCIA-SVEZIA, martedì 30 giugno alle 23.00, New York Stadium
- MESSICO-ECUADOR, mercoledì 1 luglio ore 3.00 (data e orario italiani), Mexico City Stadium
- COSTA D'AVORIO (5-4-1): Fofana; Doue, Kossounou, Ousmane Diomande, Konan; Sangare; Diallo, Kessie, Oulai, Y Diomande; Pepe. Ct. Faé
- NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Aursnes, Ajer, Heggem, Moller Wolfe; Odegaard, Berg, Berge; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
- FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Olise, Dembele, Doue; Mbappe. Ct. Deschamps
- SVEZIA (3-4-3): Zetterstrom; Lagerbielke, Lindelof, Gudmundsson; Bernhardsson, Bergvall, Ayari, Stroud; Elanga, Gyokeres, Isak. Ct. Potter
- MESSICO (4-3-3) :Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Lira, Romo, Gutierrez; Alvarado, Jimenez, Quinones. Ct. Aguirre
- ECUADOR (4-4-2): Galindez; Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie; Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo; Plata, Valencia. Ct. Beccacece