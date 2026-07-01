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Balotelli a New York, il sindaco Mamdani: "Stavo per mettere quella maglia sotto..."

Mondiali

Zohran Mamdani non ha mai nascosto la sua passione per Super Mario. Dopo aver citato una sua frase in un discorso pre Mondiali:  "Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro", nei giorni scorsi i due si sono incrociati e hanno anche giocato insieme una partita di beneficienza con alcuni studenti nel giardino della residenza del sindaco di New York. Balotelli ha intanto pubblicato il video del loro incontro...

Dopo la citazione, l'incontro vero e proprio. Il sindaco di New York ha accolto in questi giorni Super Mario Balotelli in America. La sua passione per lo storico attaccante di Inter, Manchester City, Liverpool e Milan, era spuntata fuori il 5 giugno scorso quando, parlando del Mondiale alle porte, aveva ricordato una frase proprio di Super Mario definito anche "uno dei più grandi attaccanti della storia recente". "Quando faccio gol - aveva detto . non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere? Quando New York ospita dei Mondiali che sono bene organizzati, sicuri, in cui va tutto liscio, festeggeremo? No, perché stiamo solo facendo il nostro lavoro".

Sabato la partita di beneficienza e il "Why Always me"

Nella giornata di sabato, i due hanno anche giocato una partitella di beneficienza con alcuni studenti nel giardino della residenza del sindaco di New York. Foto e video sono finiti sull'account proprio di Mamdani con la didascalia 'joga bonito'. Nella giornata di mercoledì 1 luglio, proprio Mario Balotelli ha pubblicato il video del primo incontro con il sindaco di New York il quale, accogliendolo, ha ricordato anche la famosa maglia del 'Why Always me', sfoggiata in campo dall'attaccante in polemica con i tabloid inglesi, nel corso del derby del 2011 vinto dal Manchester City all'Old Trafford contro il Manchester United. "Stavo per mettere la maglietta... sotto", ha scherzato Mamdani, strappando sorrisi proprio a Super Mario.

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