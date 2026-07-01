Tielemans e Trossard: prima il litigio, poi il gol della rimonta del Belgio. RICOSTRUZIONE
Dalla lite al gol della rimonta. Tielemans e Trossard sono due dei grandi protagonisti di Belgio-Senegal: dopo l'acceso faccia a faccia durante l'hydration break sotto di due gol, il numero 10 serve l'assist per il colpo di testa del centrocampista, che firma il 2-2 all'89' e trascina la squadra di Garcia ai supplementari. Finita qui? Non proprio: perché è ancora Tielemans a segnare al 125' il rigore che vale la qualificazione agli ottavi. Di seguito la ricostruzione
- Nervi tesi tra Youri Tielemans e Leandro Trossard nel corso dei sedicesimi di finale dei Mondiali tra Belgio e Senegal. La partita si mette in salita per la squadra di Rudi Garcia, che a venti minuti dal termine è sotto di due gol.
- Nel corso del 70' minuto, Tielemans è in possesso palla sulla trequarti avversaria e decide di crossare al centro per Lukaku, invece di servire il compagno che chiedeva il pallone al limite dell'area.
- Il cross del centrocampista, però, non va a buon fine e il pallone termina direttamente sul fondo.
- L'arbitro interrompe il gioco per l'hydration break. In quel momento, i due compagni di squadra si avvicinano e iniziano a discutere animatamente.
- I toni si alzano, intervengono di Ruskin e Lamine Camara per separare Trossard e Tielemans.
- Anche Lukaku interviene per fare da paciere e separare i due compagni di squadra.
- Le squadre si avvicinano alle panchine, ma tra i due compagni di squadra la situazione non sembra essersi ancora del tutto rasserenata.
- L'hydration break, però, permette al Belgio di Rudi Garcia di riorganizzarsi in vista degli ultimi minuti di gioco.
- A quattro minuti dalla fine, Meunier crossa dalla destra. Sul pallone si avventa Lukaku, che calcia di destro e accorcia le distanze.
- Il calcio, si sa, sa regalare storie incredibili. Proprio come questa. All'89' il Belgio trova il gol del pareggio con un colpo di testa di Tielemans e, in appena tre minuti, passa dallo 0-2 al 2-2. Ma non è questa la cosa più clamorosa...
- Sì, perché l'assist per il gol del centrocampista belga lo confeziona proprio Trossard! Il numero 10 della squadra di Rudi Garcia crossa dalla sinistra e Tielemans, approfittando dell'uscita errata del portiere Mory Diaw, insacca di testa.
- Trossard raggiunge Tielemans con il sorriso e i due si abbracciano. La tensione è ormai alle spalle: tra i due è pace fatta. Il Belgio completa la rimonta e trascina la sfida ai tempi supplementari.
- Ed è ancora una volta Tielemans a prendersi la scena: al 117', il centrocampista belga viene steso in area da Lamine Camara. L'arbitro viene richiamato al Var e, al termine di un lungo check, assegna il calcio di rigore.
- Il capitano del Belgio si presenta sul dischetto e, con una freddezza glaciale, piazza il pallone sotto l'incrocio al 125'. La panchina si riversa in campo per abbracciare l'autore della doppietta che vale la qualificazione agli ottavi. Tra i primi a esultare c'è proprio Leandro Trossard. Evidentemente quella piccola lite ha dato la giusta scossa a tutto il Belgio per riuscire a ribaltare il Senegal.