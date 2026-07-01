Dalla lite al gol della rimonta. Tielemans e Trossard sono due dei grandi protagonisti di Belgio-Senegal: dopo l'acceso faccia a faccia durante l'hydration break sotto di due gol, il numero 10 serve l'assist per il colpo di testa del centrocampista, che firma il 2-2 all'89' e trascina la squadra di Garcia ai supplementari. Finita qui? Non proprio: perché è ancora Tielemans a segnare al 125' il rigore che vale la qualificazione agli ottavi. Di seguito la ricostruzione

BELGIO-SENEGAL 3-2 (D.T.S): CRONACA E PAGELLE