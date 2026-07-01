Belgio-Senegal 3-2 dts, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026
Un Belgio totalmente sotto la sufficienza per grandissima parte di gara e che si riscatta tra la fine del secondo tempo e i supplementari. Tielemans è il migliore dei suoi, Lukaku entra (al posto di un deludente De Ketelaere) e poi segna. Male De Bruyne, positivi gli ingressi di Lukebakio e Moreira. Nel Senegal prestazione ottima per Sarr. Diaw rovina il suo Mondiale con un grave errore in occasione del 2-2. Tutti i voti
- COURTOIS voto 6
- CASTAGNE voto 6
- MECHELE voto 5,5
- THEATE voto 5,5
- DE CUYPER voto 6
- VANAKEN voto 5
- TIELEMANS voto 7,5 MVP
- DOKU voto 5
- DE BRUYNE voto 5
- TROSSARD voto 5,5
- DE KETELAERE voto 5
- dal 46' LUKAKU voto 7
- dal 56' RASKIN voto 6
- dal 56' LUKEBAKIO voto 6,5
- dal 63' MOREIRA voto 6,5
- dal 78' MEUNIER voto 6,5
- dal 109' ONANA voto SV
- DIAW voto 5
- DIATTA voto 6,5
- CISS voto 6,5
- NIAKHATE voto 6
- JAKOBS voto 6
- DIARRA voto 7
- I. GUEYE voto 6,5
- P. GUEYE voto 6
- NDIAYE voto 6,5
- SARR voto 7
- MANE voto 7
SUBENTRATI
- dal 66' CAMARA voto 5
- dal 73' I. MBAYE voto 6,5
- dal 73' P.M. SARR voto 6
- dal 93' JACKSON voto 6
- dal 93' DIOUF voto 6
- dal 96' SAPOKO NDIAYE voto 6