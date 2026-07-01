 Belgio Senegal 3-2 dts, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026 | Sky Sport
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Belgio-Senegal 3-2 dts, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026

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Un Belgio totalmente sotto la sufficienza per grandissima parte di gara e che si riscatta tra la fine del secondo tempo e i supplementari. Tielemans è il migliore dei suoi, Lukaku entra (al posto di un deludente De Ketelaere) e poi segna. Male De Bruyne, positivi gli ingressi di Lukebakio e Moreira. Nel Senegal prestazione ottima per Sarr. Diaw rovina il suo Mondiale con un grave errore in occasione del 2-2. Tutti i voti

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