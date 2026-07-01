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Francia-Svezia 3-0, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026

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La Francia passa il turno e va agli ottavi: finisce 3-0 per la nazionale di Deschamps la sfida dei sedicesimi con la Svezia. Prestazione molto positiva dei Bleus in particolare di Mbappé, autore di una doppietta, e di Olise che ha fornito due assist e colpito un palo. Bene in senso generale tutti, meno brillante Dembelé. Nella Svezia si salvano solo Zetterstrom e Gyokeres. Le pagelle di Francia-Svezia: tutti i voti di Gianluigi Bagnulo

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