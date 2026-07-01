Francia-Svezia 3-0, le pagelle della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026
La Francia passa il turno e va agli ottavi: finisce 3-0 per la nazionale di Deschamps la sfida dei sedicesimi con la Svezia. Prestazione molto positiva dei Bleus in particolare di Mbappé, autore di una doppietta, e di Olise che ha fornito due assist e colpito un palo. Bene in senso generale tutti, meno brillante Dembelé. Nella Svezia si salvano solo Zetterstrom e Gyokeres. Le pagelle di Francia-Svezia: tutti i voti di Gianluigi Bagnulo
- MAIGNAN voto 6
- KOUNDE' voto 7
- UPAMECANO voto 6,5
- SALIBA voto 6,5
- DIGNE voto 6,5
- TCHOUAMENI voto 6,5
- RABIOT voto 7
- DEMBELE' voto 6,5
- OLISE voto 8
- BARCOLA voto 7
- MBAPPE' voto 8,5 MVP
- dal 75' GUSTO voto 6
- dal 75' DOUE' voto 6
- dal 78' THEO HERNANDEZ voto SV
- dall'85' CHERKI voto SV
- dall'85' MATETA voto SV
- ZETTERSTROM voto 6,5
- LAGERBIELKE voto 5
- LINDELOF voto 5,5
- GUDMUNDSSON voto 5
- SVENSSON voto 5,5
- AYARI voto 6
- BERGVALL voto 5,5
- STROUD voto 5
- ELANGA voto 5
- ISAK voto 5,5
- GYOKERES voto 6
- dal 65' ALI voto 6
- dal 65' ZENELI voto 6
- dall'82' SVANBERG voto SV
- dall'82' NYGREN voto SV
- dall'89' NILSSON voto SV