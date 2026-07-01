Inizia la fase finale per Inghilterra e Congo, gara valida per i sedicesimi con la vincente che affronterà agli ottavi il Messico. Tuchel dovrà fare a meno di Quansah e James e punta tutto sulla coppia Kane-Bellingham. Desabre va verso un 5-3-2 conservativo, Wissa e Bakambu davanti

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