Inghilterra-Congo, le probabili formazioni della partita dei sedicesimi dei Mondiali 2026
Inizia la fase finale per Inghilterra e Congo, gara valida per i sedicesimi con la vincente che affronterà agli ottavi il Messico. Tuchel dovrà fare a meno di Quansah e James e punta tutto sulla coppia Kane-Bellingham. Desabre va verso un 5-3-2 conservativo, Wissa e Bakambu davanti
- Portiere: PICKFORD
- Terzino destro: SPENCE
- Difensore centrale: KONSA
- Difensore centrale: GUEHI
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista centrale: ANDERSON
- Centrocampista centrale: RICE
- Ala destra: SAKA
- Trequartista: BELLINGHAM
- Attaccante: KANE
- Quansah e James non saranno a disposizione per infortunio (rispettivamente alla caviglia e al bicipite femorale)
- Verso la seconda da titolare consecutiva sia per Saka che per Rashford
- Davanti non si tocca Kane
- CONGO (5-3-2): Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy, Kayembe; Wissa, Bakambu. Ct Desabre