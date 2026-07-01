Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e vola agli ottavi di finale: decisivo Quinones
Il Messico vince contro l'Ecuador e si qualifica agli ottavi di finale. Finisce 2-0 all'Azteca - dopo che la gara è iniziata alle 4 (ora italiana) a causa dell'attivazione del protocollo fulmini - grazie alle reti nel primo tempo di Quinones e Jimenez. Ennesimo clean sheet per i ragazzi di Aguirre, il quarto consecutivo, che non hanno ancora mai subito gol in questo Mondiale e ora attendono la vincente di Inghilterra-Congo
- A causa delle condizioni climatiche, il fischio di inizio di Messico-Ecuador è stato posticipato alle ore 4 italiane per il protocollo in caso di fulmini (se ne viene rilevato uno entro otto miglia da uno stadio, la partita deve essere interrotta).
- Alvarado trova con un lancio lungo Quinones che a tu per tu contro Galindez non sbaglia e porta in vantaggio il Messico.
- L'attaccante recupera palla nella metà campo avversaria e, dopo una rapida combinazione con Quinones, calcia in porta per il 2-0 (diventando il secondo marcatore all time della Nazionale messicana).
- Nella ripresa i ragazzi di Beccacece ci provano ma non riescono a creare occasioni nitide. Solo un tiro in porta in tutta la partita.
- Il difensore dell'Ecuador è stato espulso nei minuti finali del match per aver parlato con la mano davanti alla bocca a Gimenez: per il nuovo regolamento è rosso diretto.
- Secondo titolo di Mvp per Quinones in questo Mondiale e terzo gol in quattro gare per il giocatore messicano
- Ennesimo clean sheet per Rangel: dopo quattro partite, il Messico non ha ancora subito un gol in questo Mondiale.
- Il Messico attende ora di sapere chi sarà il suo avversario negli ottavi di finale, con i ragazzi di Aguirre che affronteranno la vincente della sfida tra Inghilterra e Congo.