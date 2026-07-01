 Messico agli ottavi dei Mondiali 2026: battuto l'Ecuador 2-0 | Sky Sport
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Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e vola agli ottavi di finale: decisivo Quinones

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Il Messico vince contro l'Ecuador e si qualifica agli ottavi di finale. Finisce 2-0 all'Azteca - dopo che la gara è iniziata alle 4 (ora italiana) a causa dell'attivazione del protocollo fulmini - grazie alle reti nel primo tempo di Quinones e Jimenez. Ennesimo clean sheet per i ragazzi di Aguirre, il quarto consecutivo, che non hanno ancora mai subito gol in questo Mondiale e ora attendono la vincente di Inghilterra-Congo

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