Il Messico vince contro l'Ecuador e si qualifica agli ottavi di finale. Finisce 2-0 all'Azteca - dopo che la gara è iniziata alle 4 (ora italiana) a causa dell'attivazione del protocollo fulmini - grazie alle reti nel primo tempo di Quinones e Jimenez. Ennesimo clean sheet per i ragazzi di Aguirre, il quarto consecutivo, che non hanno ancora mai subito gol in questo Mondiale e ora attendono la vincente di Inghilterra-Congo

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