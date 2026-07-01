Stati Uniti-Bosnia, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali
Alle 2 di notte ora italiana gli Stati Uniti scendono in campo a Santa Clara per sfidare la Bosnia nei sedicesimi di finale: chi vince affronterà una tra Belgio e Senegal agli ottavi. Pochettino si affida ai suoi uomini migliori, anche se deve fare i conti con qualche infortunio tra le riserve. Barbarez, invece, ritrova Muharemovic dopo la squalifica e si affida a Dzeko in attacco
- Portiere: FREESE
- Terzino destro: FREEMAN
- Difensore centrale: REAM
- Difensore centrale: RICHARDS
- Terzino sinistro: ROBINSON
- Centrocampista centrale: ADAMS
- Centrocampista centrale: TILMANN
- Esterno destro: DEST
- Trequartista: MCKENNIE
- Esterno sinistro: PULISIC
- Attaccante. BALOGUN
- Dopo la sconfitta - a qualificazione acquisita - contro la Turchia, per la prima partita a eliminazione diretta Pochettino si affida alla formazione titolare
- Dest, McKennie e Pulisic giocheranno a supporto dell'unica punta Balogun.
- Per il Ct degli Stati Uniti, qualche acciacco tra le riserve. Roldan, McKenzie e Trusty non sono al meglio.
- Edin Dzeko guiderà ancora l'attacco della Bosnia, insieme a Demirovic.
- Muharemovic torna titolare dopo la squalifica con il Qatar (era stato espulso contro la Svizzera).
- In dubbio la presenza di Dedic per un problema alla coscia.