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Stati Uniti-Bosnia, le probabili formazioni dei sedicesimi dei Mondiali

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Alle 2 di notte ora italiana gli Stati Uniti scendono in campo a Santa Clara per sfidare la Bosnia nei sedicesimi di finale: chi vince affronterà una tra Belgio e Senegal agli ottavi. Pochettino si affida ai suoi uomini migliori, anche se deve fare i conti con qualche infortunio tra le riserve. Barbarez, invece, ritrova Muharemovic dopo la squalifica e si affida a Dzeko in attacco

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