I Mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21.00 tocca a Spagna-Austria. Poi nella notte Portogallo-Croazia alle ore 01.00 e alle 05.00 Svizzera-Algeria. Tutte le probabili formazioni
- SPAGNA-AUSTRIA, giovedì 2 luglio ore 21.00
- PORTOGALLO-CROAZIA, venerdì 3 luglio ore 01.00
- SVIZZERIA-ALGERIA, venerdì 3 luglio ore 05.00
- SPAGNA (4-3-3): Simon; Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Merino, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Baena. Ct. De La Fuente
- AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Lienhart, Alaba, Mwene; Siewald, X. Schlager; Laimer, Schmid, Sabitzer; Arnautovic. Ct. Rangnick
- PORTOGALLO (4-2-3-1): Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Vitinha, Joao Neves; Neto, Fernandes, Felix; Ronaldo. Ct. Martinez
- CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Sucic, Modric, Kovacic; Baturina, Budimir, Perisic. Ct. Dalic
- SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Jaquez, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Xhaka; Sow, Manzambi, Vargas; Embolo. Ct. Yakin
- ALGERIA (4-2-3-1): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Boudaoui, Bentaleb; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri. Ct. Petkovic