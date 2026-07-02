 Probabili formazioni Mondiali 2026: ultime news dai campi | Sky Sport
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Mondiali 2026, probabili formazioni: questa sera Svizzera-Algeria

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I Mondiali continuano e oggi scenderanno in campo altre sei squadre. Alle 21.00 tocca a Spagna-Austria. Poi nella notte Portogallo-Croazia alle ore 01.00 e alle 05.00 Svizzera-Algeria. Tutte le probabili formazioni

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