 Gli Usa battono la Bosnia 2-0 e vanno agli ottavi. Balogun gol ed espulsione | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Gli Usa battono la Bosnia 2-0 e vanno agli ottavi. Balogun gol ed espulsione

Mondiali fotogallery
5 foto

Gli Stati Uniti si sono qualificati agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Folarin Balogun, autore di un gol nel primo tempo (45') prima di essere espulso al 66' per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Usa con Tillman all'82'

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Usa agli ottavi: Bosnia ko 2-0. Balogun espulso

Mondiali

Gli Stati Uniti si sono qualificati agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, grazie...

0 foto

Mondiali, tutti gli MVP delle partite

Mondiali

Tielemans è il trascinatore del Belgio nella vittoria contro il Senegal. Secondo titolo di Mvp...

13 foto

Le pagelle di Belgio-Senegal 3-2 dts

Mondiali

Un Belgio totalmente sotto la sufficienza per grandissima parte di gara e che si riscatta tra la...

13 foto

Tielemans e Trossard: dal litigio alla rimonta

Mondiali

Dalla lite al gol della rimonta. Tielemans e Trossard sono due dei grandi protagonisti di...

14 foto

Mondiali 2026, il tabellone e il calendario

Mondiali

Il Belgio va a un passo dall'eliminazione contro il Senegal, ma in 3' sul finire di gara pareggia...

15 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali 2026, le news di mercoledì 1 luglio

    Mondiali

    Quarta giornata dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Altre tre partite in programma oggi:...

    Bielsa saluta l'Uruguay: "È un addio doloroso"

    Mondiali

    Dopo l'eliminazione nella fase a gironi del Mondiale, il commissario tecnico ha annunciato in...

    Rodrygo 'invita' Haaland: "Ora prenditi una pausa"

    Mondiali

    L’avvicinamento alla sfida di domenica tra Brasile e Norvegia passa anche dai social....