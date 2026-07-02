Usa agli ottavi: Bosnia ko 2-0. Balogun espulso

Gli Usa battono la Bosnia 2-0 e vanno agli ottavi. Balogun gol ed espulsione
Gli Stati Uniti si sono qualificati agli ottavi di finale dei Mondiali di calcio 2026, grazie alla vittoria per 2-0 contro la Bosnia-Erzegovina a Santa Clara. La nazionale statunitense affronterà il Belgio lunedì, ma dovrà fare a meno del suo attaccante Folarin Balogun, autore di un gol nel primo tempo (45') prima di essere espulso al 66' per un fallo pericoloso. Il raddoppio degli Usa con Tillman all'82'
- Dopo essersi visto annullare un gol per fuorigioco al 31', l'attaccante americano sigla la rete del vantaggio al 45': palla filtrante in verticale appena smorzata dalla difesa bosniaca, un tocco che favorisce Balogun che in mezzo a tre avversari è il più veloce a tirare, non perfetto il portiere bosniaco Vasilj
- Al 61' un altro episodio chiave della partita: fallo di Balogun molto duro su Muharemovic, entrambi restano a terra dopo lo scontro
- Dopo la revisione Var, l'attaccante americano viene espulso: Balogun salterà quindi gli ottavi contro il Belgio
- Nonostante l'inferiorità numerica nell'ultima mezz'ora di gioco, gli Usa all'82' arrivano al raddoppio grazie a Tillman: perfetta la punizione al limite dell'area, palla a giro alla destra di Vasilj, conclusione imprendibile