Le pagelle di Canada-Marocco 0-3

 Canada Marocco 0-3, le pagelle della partita degli ottavi dei Mondiali | Sky Sport
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Canada-Marocco 0-3, le pagelle della partita degli ottavi dei Mondiali

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La prima qualificata ai quarti del Mondiale è il Marocco, che batte 3-0 il Canada. Il migliore in campo è senza discussione Ounahi, autore di due gol. Bene anche l'ex milanista Brahim Diaz, che firma due assist. Insufficiente la prova dello juventino David, così come dell'ex Inter Buchanan. Le pagelle di Canada-Marocco: tutti i voti di Filippo Benincampi

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