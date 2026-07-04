Le pagelle di Canada-Marocco 0-3

La prima qualificata ai quarti del Mondiale è il Marocco, che batte 3-0 il Canada. Il migliore in campo è senza discussione Ounahi, autore di due gol. Bene anche l'ex milanista Brahim Diaz, che firma due assist. Insufficiente la prova dello juventino David, così come dell'ex Inter Buchanan. Le pagelle di Canada-Marocco: tutti i voti di Filippo Benincampi
- CREPEAU voto 5,5
- JOHNSTON voto 6
- BOMBITO voto 5,5
- DE FOUGEROLLES voto 6
- LARYEA voto 5,5
- BUCHANAN voto 5
- SIGUR voto 6
- EUSTAQUIO voto 6,5
- AHMED voto 6
- JONATHAN DAVID voto 5,5
- OLUWASEYI voto 6
- dal 63' LARIN voto 5,5
- dal 78' PROMISE DAVID voto 5,5
- dal 78' SHAFFELBURG voto 6
- dall'87' NELSON s.v.
- dall'87' OSORIO s.v.
- BONO voto 7
- HAKIMI voto 7
- DIOP voto 7
- HALHAL voto 6
- MAZRAOUI voto 6,5
- BOUADDI voto 6,5
- EL AYNAOUI voto 6
- BRAHIM DIAZ voto 7
- OUNAHI voto 8 (MVP)
- EL KHANNOUSS voto 6,5
- SAIBARI voto 6
- dal 22' RAHIMI voto 7
- dal 63' TALBI voto 6
- dal 63' AMRABAT voto 6
- dall'87' SAADANE s.v.
- dall'87' EL MOURABET s.v.