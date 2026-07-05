Alle 22 di oggi, 5 luglio, Brasile e Norvegia si giocano al MetLife Stadium di New York un posto ai quarti di finale: chi vince sfiderà Messico o Inghilterra. Ancelotti dovrebbe rinunciare a Paquetà (gioca Danilo Santos al suo posto), ma potrebbe ritrovare Casemiro a centrocampo. Tutto confermato, invece, per Solbakken: giocano gli stessi che hanno sconfitto la Costa d'Avorio ai sedicesimi
- Portiere: ALISSON
- Terzino destro: DANILO
- Difensore centrale: MARQUINHOS
- Difensore centrale: GABRIEL MAGALHAES
- Terzino sinistro: DOUGLAS SANTOS
- Mezzala destra: BRUNO GUIMARAES
- Centrocampista centrale: CASEMIRO
- Mezzala sinistra: DANILO SANTOS
- Ala destra: RAYAN
- Attaccante: MATHEUS CUNHA
- Ala sinistra: VINICIUS JUNIOR
- Nonostante sia uscito per infortunio con il Giappone, Casemiro dovrebbe giocare dal 1' in mezzo al campo.
- Non recupera Raphinha (giocherà Rayan), mentre è in forte dubbio Paquetà: al suo posto, è pronto Danilo Santos.
- Martinelli (match-winner con il Giappone) ed Endrick dovrebbero partire ancora dalla panchina, con Ancelotti che dovrebbe scegliere Cunha in attacco.
- Portiere: NYLAND
- Terzino destro: PEDERSEN
- Difensore centrale: AJER
- Difensore centrale: HEGGEM
- Terzino sinistro: WOLFE
- Mezzala destra: ODEGAARD
- Centrocampista centrale: BERGE
- Mezzala sinistra: BERG
- Ala destra: SORLOTH
- Attaccante: HAALAND
- Ala sinistra: NUSA
- Solbakken dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha eliminato la Costa d'Avorio ai sedicesimi di finale.
- L'unico dubbio riguarda il terzino destro, con Pedersen che dovrebbe giocare dall'inizio nonostante Ryserson (infortunatosi contro il Senegal) sia vicino al rientro.
- In attacco, affianco ad Haaland, giocheranno Sorloth e Nusa