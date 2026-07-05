Si gioca ai 2200 metri di Città del Messico la sfida fra il Messico e l'Inghilterra che mette in palio un posto ai quarti di fnale del Mondiale. Messicani reduci da 4 vittorie e senza aver subito neanche un gol. Inghilterra "salvata" da Kane nell'ultima partita contro la Repubblica Democratica del Congo. Ecco le scelte di Aguirre e Tuchel per il match chi si gioca alle 2 italiane di lunedì 6 luglio
- Portiere: PICKFORD
- Terzino destro: SPENCE
- Difensore centrale: KONSA
- Difensore centrale: GUEHI
- Terzino sinistro: O'REILLY
- Centrocampista centrale: RICE
- Centrocampista centrale: ANDERSON
- Esterno destro: SAKA
- Trequartista: BELLINGHAM
- Esterno di sinistra: GORDON
- Attaccante: KANE
- Da verificare le condizioni di Rice che dovrebbe farcela
- Saka-Madueke e Gordon-Rashford sono in ballottaggio sulle fasce
- Spence e O'Reilly scelti titolari come terzini
- Tutti a disposizione di Aguirre che finora ha ottenuto 4 vittorie senza subire gol in questo mondiale
- Ballottaggio in mediana tra Mora e Gutierrez al fianco di Romo e Lira
- Tridente composto da Alvarado, Quinones e Raul Jimenez in vantaggio su Santi Gimenez