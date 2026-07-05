Mondiali 2026, le probabili formazioni di oggi: le news su Inghilterra, Brasile e non solo
Continuano gli ottavi di finale del Mondiale: dopo le vittorie di Marocco e Francia, oggi, domenica 5 luglio, si giocano altre due partite. Alle 22 si sfidano Brasile e Norvegia al New York Stadium. Nella notte, alle 2.00 italiane, tocca all'Inghilterra, che affronta i padroni di casa del Messico a Città del Messico. Vediamo le probabili formazioni delle due partite
- BRASILE-NORVEGIA, domenica 5 luglio, ore 22.00, MetLife Stadium
- MESSICO-INGHILTERRA, lunedì 6 luglio, ore 02.00, Mexico City Stadium
- BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo Santos; Rayan, Cunha, Vinicius Junior. Ct. Ancelotti
- NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Sorloth, Haaland, Nusa. Ct. Solbakken
- MESSICO (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Romo, Lira, Mora; Alvarado, Jimenez, Quinones. Ct. Aguirre
- INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct. Tuchel