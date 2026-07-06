Brasile-Norvegia 1-2, le pagelle della partita degli ottavi di finale dei Mondiali
Il Brasile è fuori dal Mondiale: passa la Norvegia di un super Haaland da 8,5 in pagella (migliore in campo). Voto molto alto anche per Nyland, autore di interventi eccezionali, tra cui un rigore parato a Bruno Guimarães. Si salvano in pochi tra gli uomini di Ancelotti (fra questi un Vinicius da 6,5). Voto 5 per Neymar, voto 4,5 per Gabriel. Le pagelle della partita a cura di Gianluigi Bagnulo
- ALISSON voto 6
- DANILO voto 5
- MARQUINHOS voto 5,5
- GABRIEL MAGALHAES voto 4,5
- DOUGLAS SANTOS voto 5,5
- RAYAN voto 5,5
- BRUNO GUIMARAES voto 5
- CASEMIRO voto 5,5
- GABRIEL MARTINELLI voto 6
- MATHEUS CUNHA voto 5
- VINICIUS JUNIOR voto 6,5
- dal 58' ENDRICK voto 4,5
- dal 67' NEYMAR voto 5
- dal 67' DANILO SANTOS voto 5
- dal 79' EDERSON sv
- NYLAND voto 8
- RYERSON voto 6,5
- AJER voto 5,5
- HEGGEM voto 6,5
- MOLLER WOLFE voto 6,5
- ODEGAARD voto 6,5
- BERGE voto 6
- BERG voto 6,5
- SORLOTH voto 5
- HAALAND voto 8,5 (MVP)
- NUSA voto 5
- dal 46' BOBB voto 6,5
- dal 46' SCHJLENDERUP voto 7,5
- dal 63' AURUSNES voto 6
- dal 90'+5 OSTIGARD voto 5,5