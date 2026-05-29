La Spagna è l'unica squadra ai Mondiali FIFA2026 a non aver ancora subito gol.
Spagna-Belgio, il risultato in diretta LIVE
La Francia, che ha battuto il Marocco ed è già in semifinale, è spettatrice interessata della sfida di Los Angeles: si affrontano Spagna e Belgio. De la Fuente con Fabian Ruiz accanto a Rodri, c'è Yamal, in attacco Oyarzabal. Garcia ripropone De Bruyne e Doku dal 1', confermato De Ketelaere in attacco, Lukaku in panchina. Calcio d'inizio alle 21
Tra poco si parte a Los Angeles, la solidità della Spagna che non ha ancora concesso un gol in questi Mondiali o l'imprevedibilità del Belgio capace di alternare partite sotttono a gara di grande qualità
INNI NAZIONALI
Le squadre stanno entrando in campo, tra poco gli inni nazionali
Manca poco all'inizio del secondo quarto di finale tra Spagna e Belgio, la vincente affronterà la Francia in semifinale
La Spagna ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta dal 2010, quando vinse poi la competizione dopo aver sconfitto il Paraguay per 1-0 nei quarti.
Contro gli Stati Uniti, Thibaut Courtois è diventato il primo belga a raggiungere le 20 presenze alla Coppa del Mondo FIFA. Il 34enne è anche il terzo portiere nella storia della competizione a raggiungere questo traguardo, dopo Manuel Neuer (con 23) e Hugo Lloris (con 20
Mondiali, i giocatori con più presenze nella storia: record di precocità di Mbappé
Altro record di precocità per Mbappé: è il più giovane a totalizzare 20 presenze ai Mondiali. Invece, l'ultimo ballo di CR7 ai Mondiali termina con l'eliminazione agli ottavi di finale per mano della Spagna. La leggenda portoghese lascia il torneo con 27 presenze all-time, secondo solo a Messi. Ecco la top 25 di tutti i tempi
Mondiali, Mbappé batte un altro record di precocità legato alle presenzeVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori all-time: Mbappé accorcia a -1 da Messi
Mbappé segna anche contro il Marocco e aggiunge un altro gol alla suo formidabile storia ai Mondiali: 20 reti in 20 partite. Il primato di Messi (che i suoi quarti di finale deve ancora giocarli) è solo a -1! E dire che ha anche sbagliato un rigore…
Mbappé segna ancora: è solo a -1 da MessiVai al contenuto
Mondiali 2026, il tabellone delle big: possibili avversarie e incroci
Mondiali, l'Argentina ha davvero il percorso più facile? I tabelloni delle bigVai al contenuto
Mondiali, la classifica marcatori aggiornata: Mbappé aggancia Messi
Prosegue il duello a distanza tra Messi e Mbappé. Leo viene raggiunto dall'attaccante del Real Madrid (in gol con il Marocco) a quota 8 reti, seguono Haaland a 7 e Kane a 6 in una sfida stellare tra tutti i migliori bomber del mondo. Oyarzabal a 4 affronta Lukaku, 3 gol. Lo stesso bottino con cui Cristiano Ronaldo ha salutato il Mondiale. Con la "doppietta" dell'egiziano Hany e poi Borges è record di autoreti: 14
Mbappé aggancia nuovamente Messi: la classifica marcatori dei MondialiVai al contenuto
Mondiali 2026, gli MVP delle partite
Mbappé colleziona la terza statuetta da MVP. Anche Haaland è a tre, così come Bellingham che sarà suo avversario ai quarti! Messi invece è già a quattro premi (in 5 partite) a questo Mondiale. Qui i migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026, gara per gara… fino alla finale
Gli MVP dei Mondiali partita per partita: terzo premio per MbappéVai al contenuto
Mondiali 2026, tabellone e calendario partite fino alla finale: Francia in semifinale
La Francia batte il Marocco 2-0 ed è la prima semifinalista dei Mondiali 2026. Se la vedrà con la vincente di Belgio-Spagna. Dopo oltre 70 anni la Svizzera torna in un quarto di finale Mondiale regalandosi uno scontro da sogno contro l'Argentina di Messi. Quali sono le altre partite degli ottavi che restano? Quali i possibili accoppiamenti? Qui tutto il tabellone completo
Tabellone del Mondiale: Francia prima semifinalistaVai al contenuto
Francia-Marocco 2-0: decidono Mbappé e Dembelé, Bleus in semifinale
La Nazionale di Deschamps conquista la terza semifinale consecutiva a un Mondiale battendo il Marocco per 2-0. Primo tempo di dominio francese ma la nazionale africana resiste: Mbappé sbaglia un rigore e Digne colpisce la traversa. Nella ripresa i 'Bleus' accelerano e in 6' tra il 60' e il 66' segnano prima con Mbappé e poi con Dembelé. Il Marocco ci prpova ma la Francia controlla. In semifinale affronterà la vincente di Belgio-Spagna
Francia prima semifinalista del Mondiale 2026Vai al contenuto
Mondiali di calcio, accadde oggi: la punizione di Stoichkov supera il muro della Germania
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un gol impacchettato da Stoichkov come regalo per la figlia, capace di sgretolare il muro della Germania
Mondiali, accadde oggi: Stoichkov regala una punizione alla figliaVai al contenuto
La formazione del Belgio in grafica
Belgio, le scelte di formazione
Garcia conferma De Ketelaere al centro dell'attacco con Lukaku ancora in panchina. Assente Onana per infortunio, Tielemans sulla linea dei centrocampisti con Raskin. Tornano dal 1' De Bruyne e Doku
La formazione della Spagna in grafica
Spagna, le scelte di formazione
De la Fuente schiera Fabian Ruiz accanto a Rodri, per il esto scelte confermate con Yamal, Olmo e Baena alle spalle di Oyarzabal. Porro da terzino destro
Spagna-Belgio, De la Fuente: "Il miglior Lamine Yamal è in arrivo"
Atteso dal quarto di finale contro il Belgio, il Ct della Spagna lascia intendere che il miglior Yamal sia in arrivo: "Non ha ancora raggiunto quel livello eccezionale a cui siamo abituati. Contro il Portogallo ha dovuto lavorare molto difensivamente, per lui è un apprendistato". Sulla difesa: "Siamo solidi, ma possiamo anche fare più gol"
De la Fuente avvisa il Belgio: 'Il miglior Lamine Yamal è in arrivo'Vai al contenuto
Le formazioni ufficiali
SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. De La Fuente
BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, Tielemans; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct. Rudi Garcia
Statistiche e curiosità
Questa sarà la terza sfida tra Spagna e Belgio ai Mondiali, la seconda ai quarti di finale dopo quella del 1986, quando i Diavoli Rossi passarono il turno ai rigori dopo l'1-1 tra tempi regolamentari e supplementari (l'altro precedente è un 2-1 a favore della Spagna nella fase a gironi del 1990).
Spagna imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Belgio
La Spagna è imbattuta nelle ultime 11 sfide contro il Belgio tra tutte le competizioni (9 vittorie, 2 pareggi), dalla sconfitta per 1-2 agli Europei del 1980. La Roja ha vinto le ultime cinque consecutive contro i Diavoli Rossi con un punteggio complessivo di 13-1
Spagna, sesta volta ai quarti di finale in un Mondiale
Contro il Belgio la Spagna giocherà per la sesta volta i quarti di finale ai Mondiali. Dopo essere stata eliminata in ciascuna delle prime quattro occasioni tra il 1934 e il 2002, la Roja ha vinto nella più recente: 1-0 contro il Paraguay nel 2010, edizione in cui ha poi sollevato il trofeo.
Belgio, due volte su tre ha superato i quarti a un Mondiale
Il Belgio ha superato due dei tre precedenti quarti di finale ai Mondiali, eliminando la Spagna ai rigori nel 1986 e battendo il Brasile 2-1 nel 2018. L'unica sconfitta in questa fase risale al 2014, quando i Diavoli Rossi persero 0-1 contro l'Argentina.
Spagna, sei clean sheet nelle ultime sei gare ai Mondiali
La Spagna ha tenuto la porta inviolata in ciascuna delle ultime sei partite ai Mondiali e si tratta della striscia più lunga di sempre nella storia della competizione. Nel torneo in corso, la nazionale spagnola sta registrando una media di 0.30 xGA a partita, il dato più basso mai registrato (dal 1966) da una nazionale nella fase finale in un'edizione della Coppa del Mondo.
La media dei tiri del Belgio ai Mondiali 2026
Il Belgio sta tenendo una media di 21.4 tiri a partita ai Mondiali 2026 (107 in cinque gare); dal 1966, ha fatto meglio solo nel 1970 (24.0). La percentuale realizzativa del 12.1% in questa edizione è inoltre la seconda più alta di sempre per i belgi, dietro al 15.2% del 2018.
Con De la Fuente spagna sempre vincitrici nei sei incontri a eliminazione diretta tra Mondiali e Euro
Sotto la guida di Luis de la Fuente, la Spagna ha superato tutti i sei incontri a eliminazione diretta disputati tra Mondiali ed Europei. Solo due allenatori alla guida di nazionali europee sono riusciti a superare i primi sette turni a eliminazione diretta nei principali tornei: Vittorio Pozzo (i primi otto con l'Italia, 1934-1938) e Vicente del Bosque (i primi sette con la Spagna, 2010-2012).
Sono 17 i dribbling completati da Yamal in questi Mondiali
Lo spagnolo Lamine Yamal ha completato 17 dribbling ai Mondiali 2026; gli unici Under 20 ad averne completati di più in una fase finale dal 1966 finora sono stati il tedesco Jamal Musiala (19 nel 2022) e il francese Kylian Mbappé (22 nel 2018)
Lukaku sempre in gol nelle ultime tre gare dei Mondiali
Romelu Lukaku ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite del Belgio ai Mondiali, diventando il secondo giocatore a riuscirci per i Diavoli Rossi dopo Marc Wilmots nel 2002. Tutti e tre i suoi gol sono arrivati da subentrato; solo Roger Milla con il Camerun nel 1990 (quattro) ha realizzato più reti "dalla panchina" in una singola edizione della Coppa del Mondo.
I numeri sui passaggi di Rodri in questi Mondiali
Rodri ha effettuato 80 line-breaking passes in questi Mondiali, il dato più alto per un giocatore della Spagna dal 2010, quando Gerard Piqué arrivò a 86, Xavi a 89 e Xabi Alonso a 126.