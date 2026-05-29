Atteso dal quarto di finale contro il Belgio, il Ct della Spagna lascia intendere che il miglior Yamal sia in arrivo: "Non ha ancora raggiunto quel livello eccezionale a cui siamo abituati. Contro il Portogallo ha dovuto lavorare molto difensivamente, per lui è un apprendistato". Sulla difesa: "Siamo solidi, ma possiamo anche fare più gol"