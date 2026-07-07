Stati Uniti-Belgio 1-4, le pagelle della partita degli ottavi dei Mondiali
Charles De Ketelaere segna i suoi primi due gol a un Mondiale e lo fa in una gara sentita e importante, vinta 4-1 contro gli Usa. Nella squadra di Pochettino si salva Tillman, male Pulisic e Balogun. Tra i Diavoli Rossi spiccano le prestazioni di Lukebakio, Vanaken e Raskin. Lukaku entra e fa il suo, ovvero segna. I voti di Filippo Benincampi
- FREESE voto 4,5
- REAM voto 4,5
- RICHARDS voto 5
- FREEMAN voto 5
- ROBINSON voto 5,5
- ADAMS voto 5,5
- TILLMAN voto 6,5
- DEST voto 5,5
- MCKENNIE voto 5,5
- PULISIC voto 4,5
- BALOGUN voto 5
- dal 45' Reyna voto 5
- dal 59' Berhalter voto 6
- dal 72' Pepi voto 6
- dal 90' Arfsten voto SV
- dal 90' Wright voto SV
- COURTOIS voto 6
- CASTAGNE voto 6
- NGOY voto 6
- MECHELE voto 6
- DE CUYPER voto 6
- ONANA voto 6
- RASKIN voto 7
- LUKEBAKIO voto 6,5
- TIELEMANS voto 6
- TROSSARD voto 6,5
- DE KETELAERE voto 7,5 MVP
- dal 21' Vanalen voto 7
- dal 67' Lukaku voto 6
- dal 67' Doku voto 6,5
- dal 89' Witsel voto SV
- dal 89' Saelemaekers voto SV