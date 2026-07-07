 Stati Uniti Belgio, le pagelle della partita degli ottavi dei Mondiali | Sky Sport
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Stati Uniti-Belgio 1-4, le pagelle della partita degli ottavi dei Mondiali

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Charles De Ketelaere segna i suoi primi due gol a un Mondiale e lo fa in una gara sentita e importante, vinta 4-1 contro gli Usa. Nella squadra di Pochettino si salva Tillman, male Pulisic e Balogun. Tra i Diavoli Rossi spiccano le prestazioni di Lukebakio, Vanaken e Raskin. Lukaku entra e fa il suo, ovvero segna. I voti di Filippo Benincampi

IL TABELLONE - STATI UNITI-BELGIO 1-4

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