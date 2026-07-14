Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
diario mondiale

Una squadra contro tre fenomeni, aspettando Lamine Yamal: come finirà Spagna-Francia?

Gianfranco Teotino

Gianfranco Teotino
©Getty

Mbappé e compagni partono favoriti, ma non sarà una partita a senso unico. Le Furie Rosse hanno ancora diverse carte da giocare, e nel corso del Mondiale non li abbiamo ancora visti giocare al massimo della loro possibilità. Yamal compreso. Qualche spunto sulla prima semifinale nel 33° appuntamento con il diario di Gianfranco Teotino

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ