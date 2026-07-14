Mbappé e compagni partono favoriti, ma non sarà una partita a senso unico. Le Furie Rosse hanno ancora diverse carte da giocare, e nel corso del Mondiale non li abbiamo ancora visti giocare al massimo della loro possibilità. Yamal compreso. Qualche spunto sulla prima semifinale nel 33° appuntamento con il diario di Gianfranco Teotino