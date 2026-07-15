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Francia-Spagna, De La Fuente: "Ritrovato lo spirito del 2010, siamo i migliori"

Mondiali

Il Ct della Spagna prova a contenere l'entusiasmo del momento e a razionalizzare il successo contro la Francia che vale la finale del Mondiale: "E' un lusso per pochi eletti, siamo rimasti fedeli alla nostra idea, questa squadra ha un grande spirito, chi non ha giocato si è fermato ad allenarsi dopo la gara. Francia tra le migliori, noi migliori in assoluto"

IL RACCONTO DI FRANCIA-SPAGNA 1-2 - TABELLONE

Un percorso incredibile che sarà coronato dalla finale dei Mondiali 2026, Luis De la Fuente si gode il momento e forse fatica anche a realizzarlo nell'immediato post gara di Dallas dove la sua Spagna ha battuto la Francia 2-0: "Ora è difficile descrivere ciò che proviamo, ma deve essere simile alla felicità e all'orgoglio di dirigere professionisti come questi. Abbiamo ancora un passo da fare e proveremo a farlo - spiega - Ora c'è molta tensione accumulata, è una responsabilità grandissima, essere in una finale del Mondiale è un lusso solo per gli eletti e bisogna assimilare tutto questo. Quando abbiamo iniziato quasi quattro anni fa con un'idea, siamo rimasti fedeli a quell'idea e ci ha portato qui".

"Francia tra le migliori, noi i migliori in assoluto"

Una Spagna che sembra giocare come una squadra di club e che anche nel gruppo si comporta come una squadra di club piuttosto che come una famiglia: "Vedo uno spogliatoio sereno e un Paese devoto. Abbiamo ritrovato lo spirito del 2010. La grinta di questa squadra è evidente nel fatto che chi non ha giocato è rimasto ad allenarsi dopo la partita - spiega ancora - Sapevamo che avremmo affrontato una delle migliori squadre al mondo, ma loro si sono scontrati con la migliore squadra in assoluto. È diverso... Questi giocatori dimostrano impegno, solidarietà e talento. Fanno sembrare facile anche ciò che è difficile. Hanno talento e un ottimo atteggiamento verso la vita e lo sport.". Quanto all'arbitraggio: "L'arbitro è stato molto indulgente con molti falli. Avevamo già vissuto una situazione molto spiacevole contro l'Uruguay. Non è stato giusto..."

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