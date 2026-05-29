La Francia ha vinto 17 delle ultime 20 partite alla Coppa del Mondo FIFA (2 pareggi, 1 sconfitta). Ha inoltre inanellato sei vittorie consecutive in questa edizione, eguagliando la sua striscia più lunga registrata tra il 2018 e il 2022. Solo Brasile (con 11 tra il 2002 e il 2006) e Italia (con sette tra il 1934 e il 1938) hanno registrato serie più lunghe.