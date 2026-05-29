Oyarzabal segna il quinto gol in un Mondiale eguagliando il record di Villa e Butragueno in una singola edizione
Francia-Spagna, il risultato in diretta LIVE
Partenza molto attenta per entrambe le formazioni che, fondamentalmente, non riescono a creare palle gol e si studiano. La situazione si sblocca dopo una ingenuità di Digne che stende Yamal. Calcio di rigore che Oyarzabal segna per il vantaggio Spagna
31' - Giallo anche per Cucurella
30' - Saliba, problema muscolare, esce ed entra Lacroix
29' - Problema fisico per Saliba
Oyarzabal quinto gol in questo Mondiale. 30° gol in Nazionale, supera Hierro, ora è sesto di sempre. 60^ presenza
SI RIPARTE
COOLING BREAK
17 gol nelle ultime 18 gare per Oyarzabal con la maglia della nazionale spagnola
22' - Oyarzabal contro Maignan: Spagna in vantaggio
20' - Ingenuità di Digne, fallo su Yamal: per l'arbitro è rigore
Su un cross lungo sul secondo palo, Yamal si inserisce tra la palla e Digne che nel tentativo di calciare colpisce lo spagnolo
18' - Adesso gioco spezzettato con le squadre molto attente a on concedere troppo spazio, poche le occasioni da rete fino a questo momento, più che altro tentativi ma mai particolarmente pericolosi
16' - Quando la Francia ha spazio fa paura, Mbappé va via, si prepara per la conclusione poi viene rallentato, l'azione prosegue e ci prova Olise in diagonale ma palla deviata in angolo
10' - Conclusione su calcio di punizione da parte di Baena, il pallone colpisce la barriera
9'- Ammonito Rabiot per proteste
8' - Dani Olmo a terra al limite dell'area fermato da Rabiot, l'arbitro concede un calcio di punizione molto interessante per la Spagna
6' - Subito sfida sulla sinistra francese tra Barcola e Pedro Porro, l'attaccante del PSG salta lo spagnolo, poi chiude Cubarsì in angolo
3' - La Spagna prova con il palleggio a ricercare spazi percorribili per mettere in difficoltà la Francia che comunque sembra avere un atteggiamento aggressivo in questo avvio di match
Francia-Spagna 0-0
Si parte a Dallas
Grandissimo entusiasmo a Dallas, Francia e Spagna si giocano l'accesso alla finalissima dei Mondiali. Chi vince affronterà la vincente di Inghilterra-Argentina
INNI NAZIONALI
Ci siamo quasi, manca pochissimo all'inizio di Francia-Spagna
Il totale di 11 gol della Roja eguaglia il loro miglior risultato in una singola edizione, ottenuto nel 1986.
Mondiale 2026, le semifinali rispecchiano il ranking Fifa: ma non è solo un caso...
Per la prima volta nella storia dei Mondiali, le quattro semifinaliste coincidono con le prime quattro nazionali del Ranking FIFA: Francia, Argentina, Spagna e Inghilterra. Ma non è solamente un caso... Durante il sorteggio la Fifa aveva infatti introdotto una novità regolamentare che garantiva alle prime quattro del ranking percorsi separati qualora avessero chiuso al primo posto i rispettivi gironi. Una scelta pensata per favorire una fase finale con le sfide di maggior prestigio, che si è concretizzata con le semifinali Francia-Spagna e Argentina-Inghilterra
Mondiali, le quattro semifinaliste sono le prime quattro del ranking FifaVai al contenuto
Mondiali 2026, gli MVP delle partite
Quarta statuetta da MVP per Bellingham dopo Norvegia-Inghilterra, raggiunto Messi a questo Mondiale. Primo premio per Alvarez. Mbappé e Yamal gli altri protagonisti dei quarti di finale. Qui i migliori giocatori in campo in ogni partita dei Mondiali 2026, gara per gara… fino alla finale
Gli MVP dei Mondiali partita per partita: primo premio per AlvarezVai al contenuto
I calciatori con più assist nella storia dei Mondiali: Messi supera Maradona ed è 1°
Lionel Messi continua a riscrivere la storia dei Mondiali. Con gli assist serviti contro Egitto e Svizzera nell'edizione 2026, il fuoriclasse argentino è diventato il primo giocatore a raggiungere quota 10 assist nella storia della competizione, staccando Diego Maradona e salendo da solo in vetta a questa speciale classifica. Ecco la graduatoria con dati Opta (raccolti dal 1966) dei migliori assistmen della Coppa del Mondo
Mondiali, Messi supera Maradona anche negli assist: nuovo record per LeoVai al contenuto
Ousmane Dembélé è appena il terzo giocatore francese a realizzare cinque gol in una singola edizione del torneo, dopo Just Fontaine (13 nel 1958) e Kylian Mbappé (otto sia nel 2022 che nel 2026).
Mondiali 2026, le squadre di club con più giocatori a segno: record del Real Madrid
Quali sono i club che hanno visto segnare di più i propri giocatori ai Mondiali? Se il Psg ne ha mandati in gol 7 diversi, la sorpresa è il Sunderland con 5 marcatori di 5 nazionalità diverse. Tra le italiane il Milan è a 3 grazie al suo ultimo acquisto. Sommando le reti, invece, il Real Madrid ha battuto il record con ben 19 gol segnati
Real Madrid da record: mai così tante reti segnate dai giocatori di uno stesso club ai MondialiVai al contenuto
Mondiali di calcio, accadde oggi: l'azione da sogno del Belgio fermata da Pickford
La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026 ripeschiamo quotidianamente una rete che è stata segnata nelle passate edizioni, proprio in quel giorno. Oggi vi raccontiamo di... un'azione da sogno disegnata dal Belgio che non diventò uno dei gol più belli di sempre per "colpa" di Pickford
Mondiali, accadde oggi: l'azione da sogno del Belgio che poteva essere il gol più bello del torneoVai al contenuto
L'Argentina lascia Kansas City con l'asado in vista della semifinale Mondiale
Dopo oltre 40 giorni, l'Argentina ha salutato il suo quartier generale di Kansas City nel modo più argentino possibile: con un grande asado. Lautaro Martinez alla musica, il presidente federale Chiqui Tapia alla griglia e Dibu Martinez con la solita domanda scaramantica sulla carne senza grasso. Un ultimo momento di relax prima del trasferimento ad Atlanta dove l'Albiceleste affronterà l'Inghilterra nella semifinale Mondiale. Guarda il VIDEO col racconto di Gianluigi Bagnulo
L'Argentina lascia il Kansas, quartier generale ai Mondiali: l'asado di... addio. VIDEOVai al contenuto
Boom di Vozinha e di Haaland: chi ha guadagnato più follower su Instagram coi Mondiali
La storia del portiere di Capo Verde passato da 33mila follower a quasi 30 milioni è ben nota: è infatti suo il primato per calciatore con più follower Instagram guadagnati dalla data di inizio del torneo (11 giugno) a oggi (14 luglio). Haaland lo tallona come quando pressa gli avversari. CR7 meglio di Messi e poi… La classifica basata sui dati di 'Football Benchmark Social Media Analytics Platform'
Boom di Vozinha e di Haaland: chi ha guadagnato più follower su Instagram coi MondialiVai al contenuto
La Francia ha vinto 17 delle ultime 20 partite alla Coppa del Mondo FIFA (2 pareggi, 1 sconfitta). Ha inoltre inanellato sei vittorie consecutive in questa edizione, eguagliando la sua striscia più lunga registrata tra il 2018 e il 2022. Solo Brasile (con 11 tra il 2002 e il 2006) e Italia (con sette tra il 1934 e il 1938) hanno registrato serie più lunghe.
Erling Haaland, in Perù è boom di neonati col nome dell'attaccante
In Perù è Haaland-mania. Da quando è iniziato il Mondiale è boom di neonati che portano il nome dell'attaccante norvegese: fino a pochi giorni fa il dato ufficiale ne registrava 563, ma il numero è destinato a crescere. E non è una novità: in Perù quasi 34 mila bambini hanno nel nome "Neymar", circa 32 mila "Ronaldo" e c'è anche chi si chiama "Rafael Leao"
Effetto Haaland, in Perù 600 neonati col suo nomeVai al contenuto
La formazione della Spagna sul profilo 'X' della federcalcio spagnola
Les Bleus hanno superato il turno in quattro delle sette semifinali disputate nella massima competizione mondiale, vincendone quattro consecutive dopo aver perso le prime tre.
Mondiali, le nazionali con più partecipazioni alle finali
Manca sempre meno al 19 luglio, giorno della finale dei Mondiali 2026, che chiuderà l'edizione con il maggior numero di squadre nella storia della competizione. A contendersi un posto nell'ultimo atto sono rimaste Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina, tutte già capaci in passato di raggiungere una finale mondiale. Ma quali sono le nazionali che hanno disputato più finali nella storia dei Mondiali? Di seguito la classifica
Mondiali, le nazionali con più partecipazioni alle finaliVai al contenuto
Nei 38 precedenti, la Spagna è in vantaggio sulla Francia per 18 vittorie a 13, con sette pareggi. La Roja ha vinto sette degli ultimi dieci incontri (1 pareggio, 2 sconfitte), inclusi i due più recenti: un successo per 2-1 nella semifinale di UEFA EURO 2024 e una vittoria per 5-4 nella semifinale della UEFA Nations League 2024-25.
La formazione della Francia sul profilo 'X' della federcalcio francese
Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Tom Cruise tra gli ospiti
Domenica 19 luglio è in programma la finale dei Mondiali 2026 e, prima del calcio d'inizio fissato alle 21, andrà in scena la cerimonia di chiusura del torneo. Sul palco del New York New Jersey Stadium ci sarà spazio anche per l'Italia: Laura Pausini sarà infatti tra i protagonisti dell'evento insieme a Tom Cruise, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, IShowSpeed e Jennifer Hudson. La Fifa comunicherà ulteriori ospiti nei prossimi giorni
Mondiali 2026, la cerimonia di chiusura: Laura Pausini e Tom Cruise tra gli ospitiVai al contenuto
La formazione della Spagna in grafica
Spagna, le scelte di formazione
Nessuno stravolgimento anche per De La Fuente che conferma Fabian Ruiz a centrocampo con Rodri. Davanti gioca Oyarzabal con alle spalle Yamal, Olmo e Baena. Pedro Porro confermato sulla destra in difesa
Lo spogliatoio della Spagna a Dallas
La formazione della Francia in grafica
Francia, le scelte di formazione
Questa volta Deschamps sceglie Barcola e non Doué sulla trequarti insieme a Olise e Dembele, alle spalle di Mbappé. A centrocampo torna Tchouameni accato a Rabiot. Difesa solita con Upamecano e Saliba insieme a Koundé e Digne
Lo spogliatoio della Francia a Dallas
Le formazioni ufficiali
FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Barcola; Mbappé. Ct. Deschamps
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal. Ct. de la Fuente
Statistiche e curiosità
Questo sarà solo il secondo incontro di sempre ai Mondiali tra Francia e Spagna, dopo quello degli ottavi di finale del 2006, in cui i Bleus passarono il turno vincendo per 3-1 in rimonta.
Spagna ko in soli due degli ultimi 10 confronti con la Francia
La Spagna ha perso solo due degli ultimi 10 confronti con la Francia in tutte le competizioni (7 vittorie, 1 pareggio, 2 sconfitte), vincendo entrambi gli ultimi due (2-1 nella semifinale di UEFA EURO 2024 e 5-4 in UEFA Nations League nel giugno 2025).
Francia, ottava semifinale a un Mondiale
La Francia ha raggiunto la sua ottava semifinale ai Mondiali; solo la Germania ne ha disputate di più (12). Dopo essere stati eliminati nelle prime tre occasioni (1958, 1982 e 1986), i transalpini hanno raggiunto la finale nelle quattro più recenti (1998, 2006, 2018, 2022), vincendo le ultime tre senza subire gol.
Spagna, seconda semifinale dopo aver vinto il titolo nel 2010
La Spagna ha raggiunto la semifinale dei Mondiali per la seconda volta, dopo aver vinto il torneo nel 2010. La Roja ha superato sei delle sette semifinali disputate nei grandi tornei internazionali (Mondiali/UEFA EURO), eliminando proprio la Francia in questo turno a UEFA EURO 2024 (2-1). L'unica eliminazione iberica in una semifinale è arrivata contro l'Italia a UEFA EURO 2020, ai rigori.
La Francia può essere la terza squadra a raggiungere tre finali consecutive ai Mondiali
La Francia punta a diventare la terza squadra nella storia dei Mondiali a raggiungere tre finali consecutive, dopo la Germania (1982, 1986 e 1990) e il Brasile (1994, 1998 e 2002).
Dai Mondiali 2018 Spagna ko in una sola delle 27 gare disputate tra Euro e Mondiali
Dall'inizio dei Mondiali 2018, la Spagna ha perso solo una delle 27 partite disputate nei grandi tornei internazionali (Mondiali/UEFA EURO - 16 vittorie, 10 pareggi, 1 sconfitta), rimanendo imbattuta nelle 14 più recenti, successive alla sconfitta per 2-1 contro il Giappone nella Coppa del Mondo 2022; da quel momento, la Roja ha subito solo cinque gol in 14 partite, senza mai incassarne più di uno a incontro (9 clean sheet)
Francia a caccia della settima vittoria consecutiva ai Mondiali
Dopo aver vinto tutte le sei partite disputate ai Mondiali 2026, la Francia punta a diventare la seconda nazionale europea a vincere sette gare consecutive nella competizione, dopo l'Italia che ci riuscì tra le edizioni 1934 e 1938.
Spagna sempre vittoriosa nelle ultime sette a eliminazione diretta tra Euro e Mondiali
La Spagna ha vinto ciascuna delle ultime sette partite ad eliminazione diretta nei grandi tornei internazionali (Mondiali/UEFA EURO) e potrebbe diventare la prima nazionale europea a vincere otto gare consecutive in questa fase (a quota sette anche l'Italia tra il 1934 ed il 1938 e la stessa Roja tra il 2008 ed il 2012).
Francia, 47 tiri nello specchio della porta effettuati ai Mondiali 2026
La Francia ha effettuato 47 tiri nello specchio ai Mondiali 2026, record per la nazionale transalpina dal 1998 (53), anno in cui vinse il trofeo da nazione ospitante. La media di 7.8 tiri nello specchio a partita è la più alta per i Bleus in una singola edizione del torneo da quando il dato viene raccolto (dal 1966), mentre i 3.3 tiri nello specchio in media per 90' effettuati da Kylian Mbappé rappresentano un record per un giocatore francese in una singola edizione della competizione negli ultimi 60 anni (min. 150' giocati).
Merino, primo a segnare due gol 'qualificazione' partendo dalla panchina
Grazie ai gol contro Portogallo e Belgio, Mikel Merino è diventato il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare il gol vittoria in due diverse partite ad eliminazione diretta partendo dalla panchina. Solo un altro giocatore nella storia del torneo ha segnato in tre presenze consecutive da subentrato o in tre partite distinte da subentrato in una singola edizione: Romelu Lukaku del Belgio, proprio nell'edizione in corso.
Deschamps, record di presenze ai Mondiali come Ct
Questa sarà la 26^ panchina ai Mondiali per Didier Deschamps: record assoluto per un allenatore nella storia della competizione - superato il tedesco Helmut Schön (25). Le 20 presenze e i 20 gol di Kylian Mbappé sotto la guida di Deschamps, inoltre, rappresentano rispettivamente il record di partite e di reti segnate da un singolo giocatore sotto un unico allenatore nella storia della Copa del Mondo.
De La Fuente, il Ct che ha allenato più partite senza perdere tra Europei e Mondiali
Luis de la Fuente è il tecnico che ha allenato per più partite tra Mondiali ed Europei senza mai perdere (13 - 12 vittorie, 1 pareggio).
Mbappé-Dembelé, 19 occasioni create l'uno per l'altro
Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé hanno creato 19 occasioni l'uno per l'altro ai Mondiali (10 di Mbappé per Dembélé, nove di Dembélé per Mbappé). Da quando viene raccolto il dato (dal 1966), solo tre coppie di giocatori hanno creato almeno 20 occasioni reciproche nelle fasi finali della competizione: Franz Beckenbauer e Wolfgang Overath (25), Rivaldo e Ronaldo (23) e Ángel Di María e Lionel Messi (21).
Mbappé, 12 gol nelle fasi a eliminazione diretta ai Mondiali
Kylian Mbappé ha segnato 12 gol nelle fasi ad eliminazione diretta dei Mondiali, più di qualsiasi altro giocatore nella storia del torneo. Inoltre, il classe 1998 ha segnato nei sedicesimi (due reti), negli ottavi (cinque), nei quarti (una) e in finale (quattro), ma mai in semifinale (due presenze finora in questo turno della competizione).