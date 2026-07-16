Della realizzazione della foto ne abbiamo parlato, così come del suo 'disegno' del destino. Resta il significato profondo di quello scatto, cioè quello che ha voluto sottolineare il portavoce dell’Unicef Italia Andrea Iacomini: "C'è anche un filo azzurro Unicef che unisce entrambi, ancora oggi — le sue parole —. Tutti e due sono Ambasciatori di Buona Volontà dell’Unicef (Goodwill Ambassador). Messi lo è da anni, e il giovane Lamine Yamal lo è diventato ufficialmente proprio quest'anno, a giugno 2026. È la metafora perfetta di quello che facciamo ogni giorno. Quando l’Unicef entra nella vita di un bambino vulnerabile, in un quartiere difficile come lo era quello di Mataró per Yamal, non sta solo offrendo un aiuto immediato: sta seminando futuro".

"Sta dando a quel bambino la possibilità di crescere, di giocare, di sognare e, in questo caso, di diventare uno dei calciatori più forti del pianeta e un paladino dei diritti dell'infanzia per le nuove generazioni". La foto, ha proseguito Iacomini, "è un promemoria per tutti noi, chissà quanti altri Messi o Yamal stiamo aiutando a crescere oggi nei teatri di guerra, nei campi profughi o nelle periferie dimenticate del mondo. Domenica vincerà il migliore sul campo, ma per l'infanzia e per l’Unicef il miracolo è già compiuto".