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Lautaro come Zanetti: da capitano dell'Inter gol all'Inghilterra ai Mondiali

la curiosità

Chiamatelo destino o se preferite è solo frutto del caso. Ma c'è ancora una volta un capitano dell'Inter, con la maglia blu e il numero 22 sulle spalle, sulla strada dell'Inghilterra che vede sfumare il sogno della finale Mondiale per mano dell'Argentina. Nel 1998 fu Javier Zanetti stavolta è toccato a Lautaro Martinez trovare il giuzzo decisivo

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Una storia, targata Inter, nella storia che riporta l'Argentina in una finale Mondiale dove sfiderà la Spagna. L'ultimo gol ufficiale dell'Argentina contro l'Inghilterra era stato nella Coppa del Mondo del 1998 e lo mise a segno Javier Zanetti. Con la maglia azzurra e con il numero 22 sulla schiena. A distanza di 28 anni la storia si ripete e il protagonista è Lautato Martinez, come Zanetti, capitano dell'Inter e in campo nel finale del match che l'Argentina ha ribaltato contro gli inglesi

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