 Lautaro Martinez, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra ai Mondiali. FOTO | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Lautaro Martinez, gol e lacrime in Argentina-Inghilterra ai Mondiali. FOTO

Mondiali fotogallery
12 foto

Lautaro segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera e scoppia a piangere: da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale Mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. "Ho sempre sognato di fare questo gol, dalla prima volta in cui i miei genitori mi hanno comprato le scarpettte da calcio", le sue prime parole

LAUTARO A -1 DA AGUERO: I BOMBER ARGENTINI ALL TIME

ALTRE FOTOGALLERY

Serie A, svelate le maglie di Venezia e Udinese

Serie A

L'Udinese celebra i 130 anni con la nuova maglia home e col ritorno delle tradizionali strisce...

27 foto

Pallone d'oro, chi lo vince poi perde ai Mondiali

la maledizione

Da quando esiste il premio assegnato da France Football, nessun Pallone d'oro in carica ha poi...

18 foto

Pisa, preso Leone dalla Juve Stabia: è ufficiale

Calciomercato

Giuseppe Leone è un nuovo giocatore del Pisa: arriva dalla Juve Stabia. Tsadjout passa dalla...

61 foto

Como, già spesi oltre 70 milioni sul mercato

Calciomercato

Il Como continua a stupire sul mercato, forte di un progetto chiaro e di grande disponibilità...

51 foto

Como, ufficiale Liberali: contratto fino al 2031

Calciomercato

Mattia Liberali è un nuovo giocatore del Como, contratto fino al 2031 per il classe 2007. Winks è...

68 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Mondiali 2026, le news di oggi LIVE

    live Mondiali

    In campo Inghilterra-Argentina ad Atlanta per decidere chi affronterà la Spagna in finale il 19...

    Haaland alla sfilata di Dolce e Gabbana a Taormina

    Mondiali

    Dopo le fatiche di un gran primo Mondiale in carriera (e 7 gol), Haaland ha scelto la Sicilia per...

    Francia, Mbappé: "Prestazione non all'altezza"

    Mondiali

    Un Mbappé amareggiato ha commentato nel post partita la sconfitta in semifinale contro la...