Lautaro segna contro l'Inghilterra uno dei gol più importanti della sua carriera e scoppia a piangere: da poco mandato in campo da Scaloni, il capitano dell'Inter raccoglie di testa un cross perfetto di Leo Messi e regala all'Argentina la seconda finale Mondiale consecutiva prima di lasciarsi andare alla commozione. "Ho sempre sognato di fare questo gol, dalla prima volta in cui i miei genitori mi hanno comprato le scarpettte da calcio", le sue prime parole

LAUTARO A -1 DA AGUERO: I BOMBER ARGENTINI ALL TIME