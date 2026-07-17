 Messi record ai Mondiali, i primati conquistati nell'edizione 2026 | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Messi da record ai Mondiali: prima di Leo, tutti questi primati erano loro

Mondiali fotogallery
7 foto

C'è una storia dei Mondiali prima di Messi e una storia dopo: l'argentino, infatti, ha riscritto una serie di primati che prima appartenevano ad altri campioni. Dai gol al premio di miglior giocatore, ecco i record battuti dalla Pulga

MONDIALI, LE NEWS DI OGGI LIVE

ALTRE FOTOGALLERY

Nottingham Forest, presentata la nuova maglia Home

ufficiali e leak

Ufficiale la nuova divisa home del Nottingham Forest. Il sito specializzato Footy Headlines ha...

40 foto

L'Inter versione baseball: svelata seconda maglia

Serie A

L'Inter ha svelato quella che sarà la maglia da trasferta per la prossima stagione, ispirata...

11 foto

Napoli, le prime immagini della terza maglia

Serie A

Svelato, dal sito Footyheadlines, il design della terza maglia del Napoli, che farà un viaggio...

31 foto

Mondiali, 18 Ct sono cambiati rispetto all'inizio

Mondiali

In attesa di capire chi diventerà campione del mondo e come si completerà il podio, questo...

48 foto

Inter, i convocati per il ritiro in Germania

la lista

L'Inter è arrivata a Donaueschingen, in Germania, dove svolgerà una parte del ritiro estivo. In...

21 foto

Video in evidenza

    Mondiali: Ultime Notizie

    Accadde oggi: il rigore troppo perfetto di Romario

    un gol al giorno

    La storia dei Mondiali ripercorsa con un gol al giorno. Per tutta la durata del Mondiale 2026...

    Mondiali 2026, le news di oggi in diretta

    live Mondiali

    -2 alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Manca sempre meno all'atto conclusivo...

    Pausini: "Spagna o Argentina come mamma o papà"

    Mondiali

    Ci sarà un pezzo di Italia nella finale Mondiale tra Spagna e Argentina: Laura Pausini canterà...