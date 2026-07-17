Messi da record ai Mondiali: prima di Leo, tutti questi primati erano loro
C'è una storia dei Mondiali prima di Messi e una storia dopo: l'argentino, infatti, ha riscritto una serie di primati che prima appartenevano ad altri campioni. Dai gol al premio di miglior giocatore, ecco i record battuti dalla Pulga
- Lionel Messi (21)
- il primato apparteneva a: Miroslav Klose (16)
- Lionel Messi (12)
- il primato apparteneva a: Diego Maradona (8)
- Lionel Messi (33, 21 gol+12 assist)
- il primato apparteneva a: Pelé (18, 12 gol+6 assist)
- Lionel Messi (118)
- il primato apparteneva a: Diego Maradona (105)
- Lionel Messi (17, 7 gol+10 assist)
- il primato apparteneva a: Pelé (12, 7 gol+5 assist)
- Lionel Messi (5)
- il primato apparteneva a: Wesley Sneijder (4)
- Lionel Messi (2)
- il primato apparteneva a: Rossi, Maradona, Schillaci, Romario, Ronaldo, Kahn, Zidane, Forlan, Modric (1)