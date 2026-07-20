Spagna-Argentina, Paredes espulso a fine partita per la rissa con Gavi ed Eric Garcia FOTO
Leandro Paredes protagonista in negativo della finale tra Spagna e Argentina, entrato nel secondo tempo e subito ammonito per un accenno di rissa, è stato espulso dopo il fischio finale della partita sempre per una lite con gli avversari. Il centrocampista dell'Argentina ha provato a colpire Eric Garcia e Gavi a partita terminate. Guarda tutte le foto
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- Dopo essere stato ammonito pochi minuti dopo essere entrato in campo, Paredes si è reso protagonista di un brutto episodio dopo il fischio finale. Al termine della partita infatti il centrocampista argentino si è diretto verso Eric Garcia, iniziando una vera e propria rissa
- Subito dopo Paredes se l'è presa anche con Gavi. Un episodio che avrebbe potuto scatenare una rissa ancora più grande, se non ci fosse stato il pronto intervento di Scaloni e del suo staff (tra cui Samuel) per contenere il proprio giocatore
- Tutto visto dalla terna arbitrale, con la decisione del direttore di gara di estrarre il cartellino rosso nei confronti di Paredes