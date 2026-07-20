 Paredes, rissa in Spagna Argentina: espulso a fine partita. Le FOTO | Sky Sport
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Spagna-Argentina, Paredes espulso a fine partita per la rissa con Gavi ed Eric Garcia FOTO

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©Getty

Leandro Paredes protagonista in negativo della finale tra Spagna e Argentina, entrato nel secondo tempo e subito ammonito per un accenno di rissa, è stato espulso dopo il fischio finale della partita sempre per una lite con gli avversari. Il centrocampista dell'Argentina ha provato a colpire Eric Garcia e Gavi a partita terminate. Guarda tutte le foto

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