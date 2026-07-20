Leandro Paredes protagonista in negativo della finale tra Spagna e Argentina, entrato nel secondo tempo e subito ammonito per un accenno di rissa, è stato espulso dopo il fischio finale della partita sempre per una lite con gli avversari. Il centrocampista dell'Argentina ha provato a colpire Eric Garcia e Gavi a partita terminate. Guarda tutte le foto

SPAGNA-ARGENTINA 1-0: CRONACA - PAGELLE - LE FOTO DELLA FINALE