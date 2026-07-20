La Spagna batte l'Argentina 1-0 nella finale del Mondiale, gol decisivo segnato nel 2° tempo supplementare da Ferran Torres entrato al 62'. La Roja domina il match, per la formazione di de la Fuente anche due gol annullati (Torres e Nico Williams). La squadra di Scaloni è costretta a giocare in dieci dal 93' per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide. Tutti i voti a cura dei nostri inviati Gianluigi Bagnulo e Filippo Benincampi
SPAGNA-ARGENTINA 1-0: IL TABELLINO - LA FESTA - I VIP ALLA FINALE
- UNAI SIMON voto 6,5
- PEDRO PORRO voto 7
- CUBARSI voto 7
- LAPORTE voto 7
- CUCURELLA voto 7
- RODRI voto 7
- FABIAN RUIZ voto 6,5
- LAMINE YAMAL voto 6
- DANI OLMO voto 6
- BAENA voto 6
- OYARZABAL voto 6
- dal 62' FERRAN TORRES voto 8 (MVP)
- dal 62' PEDRI voto 6
- dal 75' MERINO voto 6,5
- dal 75' NICO WILLIAMS voto 8
- dal 99' ZUBIMENDI s.v.
- dal 99' ERIC GARCIA s.v.
- EMILIANO MARTINEZ voto 7,5
- MONTIEL voto 6
- ROMERO voto 6,5
- LISANDRO MARTINEZ voto 5,5
- TAGLIAFICO voto 5,5
- DE PAUL voto 5
- ENZO FERNANDEZ voto 5
- MAC ALLISTER voto 6
- NICO GONZALEZ voto 5
- MESSI voto 4,5
- JULIAN ALVAREZ voto 5,5
- dal 44' OTAMENDI voto 5,5
- dal 45' PAREDES voto 4,5
- dal 58' MOLINA voto 5,5
- dal 70' GIULIANO SIMEONE voto 5
- dal 70' MEDINA voto 5.5
- dal 102' SENESI s.v.