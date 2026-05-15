Belgio, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Lukaku, escluso Openda
Sono cinque (di undici totali) i convocati della Serie A che andranno a fare il Mondiale col Belgio. Lukaku — out da marzo — c'è, insieme a De Bruyne. Convocato anche De Ketelaere e i due del Milan Saelemaekers e De Winter. Out lo juventino Openda (che c'era stato sia agli ultimi Mondiali che agli ultimi Europei). La lista completa del Ct Rudi Garcia, ex Roma e Napoli
- Sono Lukaku e De Bruyne del Napoli, Saelemaekers e De Winter del Milan più De Ketelaere dell'Atalanta
- In totale sono 11 i belga della A: l'esclusione a sorpresa è quella di Openda della Juve, che figurava tra i convocati sia all'ultimo Mondiale, che all'ultimo Europeo, che nell'ultima sosta nazionali. Openda è uscito dai radar di Spalletti giocando pochissimo negli ultimi mesi
- Gli altri belga della A (esclusi) sono Keita del Parma, Vranckx del Sassuolo, van der Brempt del Como, Vandeputte della Cremonese e Kabasele dell'Udinese
- THIBAUT COURTOIS (Real Madrid)
- SENNE LAMMENS (Manchester United)
- MIKE PENDERS (Strasburgo, di proprietà del Chelsea)
- TIMOTHY CASTAGNE (Fulham)
- ZENO DEBAST (Sporting)
- MAXIM DE CUYPER (Brighton)
- KONI DE WINTER (Milan)
- BRANDON MECHELE (Bruges)
- THOMAS MEUNIER (Lille)
- NATHAN NGOY (Lille)
- JOAQUIN SEYS (Bruges)
- ARTHUR THEATE (Eintracht)
- KEVIN DE BRUYNE (Napoli)
- AMADOU ONANA (Aston Villa)
- NICOLAS RASKIN (Rangers)
- YOURI TIELEMANS (Aston Villa)
- HANS VANAKEN (Bruges)
- AXEL WITSEL (Girona)
- CHARLES DE KETELAERE (Atalanta)
- JEREMY DOKU (Manchester City)
- MATIAS FERNANDEZ PARDO (Lille)
- ROMELU LUKAKU (Napoli)
- DODI LUKEBAKIO (Benfica)
- DIEGO MOREIRA (Strasburgo)
- ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan)
- LEANDRO TROSSARD (Arsenal)