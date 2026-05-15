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Belgio, i convocati per i Mondiali 2026: c'è Lukaku, escluso Openda

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Sono cinque (di undici totali) i convocati della Serie A che andranno a fare il Mondiale col Belgio. Lukaku — out da marzo — c'è, insieme a De Bruyne. Convocato anche De Ketelaere e i due del Milan Saelemaekers e De Winter. Out lo juventino Openda (che c'era stato sia agli ultimi Mondiali che agli ultimi Europei). La lista completa del Ct Rudi Garcia, ex Roma e Napoli

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