Furia Neymar: sostituito per sbaglio, lui mostra la prova in diretta tv
Il 10 brasiliano si trovava a bordocampo per ricevere delle cure mediche quando è stata segnalata la sua sostituzione. Robinho Jr. è entrato immediatamente in campo 'ufficializzando' il cambio errato. Neymar le ha davvero provate tutte per far valere le sue ragioni, compreso lo sventolio della prova alle telecamere tv. Alla fine si è preso pure un giallo. E ha perso 3-0…
- Minuto numero 65 della partita tra Santos e Coritiba valida per la sedicesima giornata del campionato brasiliano. Neymar viene sostituito e perde completamente la calma. Il motivo? È stato sostituito per errore!
- Il 10 brasiliano si trovava a bordocampo per ricevere delle cure per un problema al polpaccio quando il quarto uomo ha alzato la lavagna luminosa e decretato il cambio. Dentro Robinho Jr. — figlio del Robinho ex Milan — e out Neymar.
- Neymar, logicamente, non è riuscito ad opporsi al cambio in quanto già fuori dal campo per l'intervento medico. Insomma, una volta messo il piede in campo, Robinho Jr. ha 'ufficializzato' la sostituzione. E quindi anche l'errore…
- Neymar ha provato a far valere le sue ragioni, eccome, visto che il destinatario della sostituzione sarebbe dovuto essere il numero 31 Escobar. O Ney è rientrato in campo da solo, non autorizzato, ha protestato e si è anche beccato un cartellino giallo.
- Non riuscendo a darsi pace, ha preso in mano il foglietto della sostituzione dove non compariva il suo nome/numero ed è andato a sventolarlo davanti alle telecamere della diretta per provare la sua causa. Fallendo.
- Neymar è quindi stato costretto al cambio, il gioco è riuscito a riprendere solo quattro minuti dopo. Il suo Santos stava già perdendo 3-0, poi risultato finale della partita.