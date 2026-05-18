 Neymar (Santos) sostituito per errore mostra prova in diretta tv. Video | Sky Sport
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Furia Neymar: sostituito per sbaglio, lui mostra la prova in diretta tv

ricostruzione fotogallery
9 foto

Il 10 brasiliano si trovava a bordocampo per ricevere delle cure mediche quando è stata segnalata la sua sostituzione. Robinho Jr. è entrato immediatamente in campo 'ufficializzando' il cambio errato. Neymar le ha davvero provate tutte per far valere le sue ragioni, compreso lo sventolio della prova alle telecamere tv. Alla fine si è preso pure un giallo. E ha perso 3-0…

GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Calcio: altre fotogallery

Neymar sostituito per sbaglio: lui mostra la prova

ricostruzione

Il 10 brasiliano si trovava a bordocampo per ricevere delle cure mediche quando è stata segnalata...

9 foto

I 26 convocati della Croazia: c'è Sucic con Modric

Mondiali

Sono sette (più il comasco Smolcic inserito tra le riserve) i convocati dalla Serie A che...

28 foto

Barcellona, Flick rinnova fino al 2028

Calciomercato

Ufficiale il rinnovo di Flick col Barcellona fino al 2028, mentre l'Ucraina ha scelto un italiano...

40 foto

Ucraina, l'italiano Andrea Maldera è il nuovo ct

ITALIANS

C'è un nuovo allenatore italiano all'estero: Andrea Maldera è il nuovo Ct dell'Ucraina. Sarà la...

21 foto

Champions 2026-27, le squadre già qualificate

Champions League

L’edizione attuale della Champions League è arrivata all’atto finale che vedrà affrontarsi...

34 foto
Vai alla Sezione

Video in evidenza