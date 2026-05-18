Furia Neymar: sostituito per sbaglio, lui mostra la prova in diretta tv

Il 10 brasiliano si trovava a bordocampo per ricevere delle cure mediche quando è stata segnalata la sua sostituzione. Robinho Jr. è entrato immediatamente in campo 'ufficializzando' il cambio errato. Neymar le ha davvero provate tutte per far valere le sue ragioni, compreso lo sventolio della prova alle telecamere tv. Alla fine si è preso pure un giallo. E ha perso 3-0…

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