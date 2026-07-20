I campioni del mondo più giovani: Lamine Yamal è solo 5°
Con la vittoria della sua Spagna contro l'Argentina in finale, Lamine Yamal si laurea campione del mondo a 19 anni e 6 giorni. Nonostante la precocità, non è il più giovane a riuscirci. Meglio di lui anche un italiano che a Sky conosciamo molto bene...
SPAGNA-ARGENTINA 1-0: CRONACA - PAGELLE - LE FOTO DELLA FINALE
- 20 anni e 332 giorni
- 20 anni e 329 giorni
- 20 anni e 319 giorni
- 20 anni e 296 giorni
- 20 anni e 270 giorni
- 20 anni e 268 giorni
- 20 anni e 189 giorni
- 20 anni e 175 giorni
- 20 anni e 69 giorni
- 20 anni e 66 giorni
- 19 anni e 344 giorni
- 19 anni e 309 giorni
- 19 anni e 207 giorni
- 19 anni and 178 giorni
- 19 anni e 135 giorni
- 19 anni e 6 giorni
- 19 anni e 6 giorni
- 18 anni e 174 giorni
- 17 anni e 298 giorni
- 17 anni e 249 giorni