14/14 ©Getty

E L'ITALIA? - Nel 2006 solo in due non scesero mai in campo, cioè i vice di Buffon, Amelia e Peruzzi. In tre furono sotto i 45 minuti: Oddo, Inzaghi (che segnò) e Barone (che non segnò per via di Inzaghi). Nel 1982, quando il turnover era ancora una parola sconosciuta, l'Italia vinse un Mondiale con i titolari e poco più. A non giocare nemmeno un minuto furono Vierchowod, Dossena, Selvaggi, Massaro, Bordon, Galli e il futuro capitano Franco Baresi.