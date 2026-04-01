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Tutte le (impensabili) imprese azzurre viste dalla generazione senza Mondiali di calcio

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Tre edizioni consecutive fallite: un'intera generazione di bambini (che nel 2030 saranno diventati uomini e donne) non ha mai visto gli Azzurri a una Coppa del Mondo di calcio. Sì, ma hanno visto qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa: come un italiano che vince Wimbledon o un italiano che vince i cento metri alle Olimpiadi o uno diventare campione di F1...

di Marco Salami

KIMI CAMPIONE: LO SPECIALE DI SKY SPORT

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