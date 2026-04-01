Tutte le (impensabili) imprese azzurre viste dalla generazione senza Mondiali di calcio
Tre edizioni consecutive fallite: un'intera generazione di bambini (che nel 2030 saranno diventati uomini e donne) non ha mai visto gli Azzurri a una Coppa del Mondo di calcio. Sì, ma hanno visto qualcosa di impensabile fino a pochi anni fa: come un italiano che vince Wimbledon o un italiano che vince i cento metri alle Olimpiadi o uno diventare campione di F1...
di Marco Salami
- Partiamo da questa premessa: quelle che troverete qui non sono tutte le imprese dello sport azzurro — più o meno — dal 2014 in poi, ma solo quelle che, fino a pochi anni fa, sembravano impensabili, assurde, solo frutto di un bel sogno o, magari, di un pesce d'aprile. In particolare dopo un anno, il 2026, che ci ha visto ancora protagonisti (in negativo) in una storia a cui non avremmo mai voluto credere: noi fuori dal Mondiale di calcio. Ancora.
- Sì, perché il Mondiale di calcio non è, e non sarà mai, solo calcio. È un metronomo che scandisce le nostre vite. È ricordarsi esattamente con chi eri e dove eri. Sono le partite insieme, la pizza sul divano, sono le piazze e i giardini e la gente nei bar che cantava Dalla. Oppure nulla di tutto questo, ma solo un ricordo filtrato da papà, zii e fratelli maggiori. Di chi ha visto il rigore di Baggio, l'Italia del 2006 o magari anche solo il gol di Balotelli contro l'Inghilterra nel 2014 che, a proposito, resterà ancora a lungo l'ultimo a un Mondiale.
- Però c'è dell'altro. Eccome se c'è dell'altro. Perché se, da una parte, la nazionale di calcio ha infilato la tripletta di fallimenti, nei nostri occhi c'è ora nitida un'immagine che faremo fatica a dimenticare: un pilota italiano che vince il Mondiale di F1. Ci è riuscito Kimi Antonelli, non solo il più giovane di sempre a centrare l'impresa, ma anche il primo italiano a farcela dopo 73 anni, ovvero dai tempi di Alberto Ascari.
- Ecco, ai tempi in cui Cannavaro alzava la coppa a Berlino, l'avreste mai immaginato che un tennista italiano avrebbe vinto il trofeo più bello di tutti? L'azzurro della sciarpa, il verde dell'erba più prestigiosa del gioco.
- L'essere numero uno è solo diretta conseguenza di tutti quei trionfi: perché se ci sono state generazioni e generazioni di fenomeni, da Federer-Nadal fino ai Borg-McEnroe, quella di oggi parla italiano. La generazione del presente, del tennis, di Jannik Sinner numero uno al mondo. Dei record di italiani in top 20 o in top 100. E anche rivincere la Davis targata '76 sembrava impossibile: lo abbiamo fatto di nuovo. Per tre volte. Di fila.
- E poi quell'abbraccio, chi se lo scorda? Gimbo Tamberi ha appena vinto un clamoroso oro nell'alto che profuma di gioia e di riscatto: è ancora incredulo e festante con la sua bandiera tricolore al collo, quando il suo vagare senza meta si incrocia con Marcell Jacobs: l'italiano che ha appena vinto i cento metri alle Olimpiadi. Roba da non credere: non c'era mai riuscito nessuno. Questo sì che se lo ricorda anche la generazione senza Mondiale di calcio.
- È un unico filo rosso. Anzi, azzurro, e parte tutto da quel 2021 e da quell'abbraccio Jacobs-Tamberi nell'Olimpiade della rinascita. Se oggi c'è tutta una nuova 'golden generation' che incanta e tiene l'Italia sempre nel proverbiale odore di medaglie si deve a quel momento e a quell'ispirazione: da Furlani a Dosso, Iapichino e tanti altri.
- È, poi, anche la generazione delle Olimpiadi fantastiche: delle quaranta medaglie a Tokyo 2021 e Parigi 2024 (record) e delle trenta di Milano-Cortina (record). Degli exploit di intere discipline, di primati su primati.
- Altro capitolo non inedito, ma sicuramente impensabile per intere generazioni. Pilota italiano: Pecco Bagnaia. Moto italiana: Ducati. Sia nel 2022 che nel 2023, una doppietta che mancava da cinquant'anni e dai tempi di Giacomo Agostini con la MV Agusta nel 1972.
- E sì, a proposito di generazioni, non c'era riuscita neanche quella di fenomeni allenata da Julio Velasco, l'uomo che ce l'ha fatta con la nazionale femminile nel 2024 a Parigi. E poi, per non dimenticare: Italia maschile e femminile sul tetto d'Europa nello stesso anno (2021) e pure sul tetto del mondo nello stesso anno (2025).
- Qui si è fatta la storia, per davvero. Perché non è stato un ritorno dopo cinquanta o settant'anni, ma una primissima volta, di quelle da libri di storia. Battere gli inventori del gioco, dopo trentadue tentativi. Farlo magnificamente e farlo nella capitale.
- Una dopo l'altra, dal rugby al baseball, in quelle discipline per troppi anni derubricate sotto il pallone da calcio. World Baseball Classic: 8-6, a casa loro. Non una prima storica volta (la quinta in generale, l'ultima nel 2007), ma pur sempre la prima contro la nazionale statunitense in versione "Dream Team". Questa volta il dream team siamo noi. E niente lo porterà via alla generazione senza Mondiali.