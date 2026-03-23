Lo spiega il Corriere dello Sport, che scrive come le esclusioni dell'Italia dagli ultimi due Mondiali abbiano generato un danno finanziario (tra gli 8 e i 40 milioni di euro) ma il fatturato sia cresciuto tra il 2019 (174 milioni) e il 2024 (224,2). Va inoltre considerato il bilancio preventivo del 2026, che prevede una perdita ridotta ('solo' 6,6 milioni) qualora gli Azzurri fossero eliminati dai playoff. E la stima del valore di produzione (191,9 milioni) riporterebbe la Figc sui parametri del 2022. Ovviamente qualificarsi al Mondiale avrebbe un impatto positivo sul budget: lo aveva sottolineato anche il presidente Gabriele Gravina. E va inoltre considerato il lancio del piano commerciale 2023-2026: i ricavi di sponsor e pubblicità sono passati dai 70,8 milioni (2023) agli 81 (record) del 2024