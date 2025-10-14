Qualificazioni Mondiale 1970

Data: 22 novembre 1969

Sarà ancora Napoli a portarci fortuna, merito di un'altra ultima partita decisiva nel girone di qualificazione. Era l'Italia di Valcareggi, campione d'Europa in carica e inserita nel gruppo 3 con Galles e Germania Est. Un percorso netto quello degli Azzurri e dell'allora DDR, che battono puntualmente i gallesi e pareggiano 2-2 nello scontro diretto a Berlino Est. Festeggiamo ancora vincendo 3-0 con reti di Mazzola, Domenghini e Riva qualificandoci per il terzo Mondiale consecutivo. E a differenza delle due edizioni precedenti, l'Italia arriverà fino in fondo dopo 'La Partita del Secolo' e la finalissima persa all'Azteca contro il Brasile di Pelé