Manca solo l'aritmetica per l'accesso ai playoff dell'Italia che, in caso di vittoria contro Israele, si assicurerà un posto per gli spareggi di marzo (eventuale semifinale e finale) che valgono i Mondiali. Ricordiamo purtroppo gli ultimi incroci contro Svezia e Macedonia del Nord, ma la storia della Nazionale ha registrato altri dentro o fuori nelle qualificazioni mondiali. Sono 'solo' tre gli spareggi tra i precedenti azzurri, che ammettono anche altre gare decisive affrontate nei gironi. Ma come era andata? Ecco il bilancio dal 1958 a oggi aspettando nuovi capitoli…
Irlanda del Nord-Italia 2-1
- Qualificazioni Mondiale 1958
- Data: 15 gennaio 1958
Iniziamo dal 1958, anno che certifica la prima esclusione sul campo degli Azzurri. E si trattava anche del primo girone di qualificazione della Nazionale, allenata all'epoca da Foni e al centro del tema degli oriundi. Un cammino iniziato col freno a mano tirato (solo 1-0 a Roma coi nordirlandesi) e proseguito peggio cadendo 3-0 a Lisbona col Portogallo. A dicembre l'Italia supera i portoghesi con lo stesso risultato, ma si fa scavalcare in vetta dopo la sconfitta a Windsor Park. E pensare che 40 giorni prima si era giocata 'un'amichevole' terminata 2-2, risultato che avrebbe qualificato la nostra Nazionale a Svezia 1958. Purtroppo McIlroy e Cush segnano nella prima mezz'ora, Da Costa accorcia prima dell'espulsione di Ghiggia. E il Mondiale sfuma nella nebbia di Belfast
Italia-Israele 4-2, 6-0
- Qualificazioni Mondiale 1962
- Date: 15 ottobre/4 novembre 1961
Tre anni più tardi l'Italia è affidata a Giovanni Ferrari, CT che per accedere al Mondiale in Cile deve affrontare tre fasi simili ai playoff di oggi. Ma gli Azzurri nemmeno giocano le prime due: esentata dalla prima, la Nazionale non affronta neanche la seconda a causa del ritiro della Romania. L'unico doppio appuntamento è quindi contro Israele, che ci spaventa all'andata ad Haifa: Italia sotto 2-0 ma in grado di rimontare 4-2 grazie anche alla doppietta di Corso. E il ritorno a Torino è una pura formalità: finisce 6-0 con poker di Sivori. Azzurri qualificati al Mondiale dove pagheranno a caro prezzo la 'Battaglia di Santiago', ma quella è un'altra storia...
Italia-Scozia 3-0
- Qualificazioni Mondiale 1966
- Data: 7 dicembre 1965
C'è un vero e proprio girone da 4 squadre per gli Azzurri di Fabbri, che si devono guadagnare il Mondiale inglese affrontando Finlandia, Polonia e Scozia. Al netto dello 0-0 a Varsavia, l'Italia colleziona vittorie fino all'1-0 incasato a Glasgow. E l'ultima partita si gioca a Napoli proprio contro gli scozzesi appaiati in vetta a noi con 7 punti. Alla fine sarà una festa coi gol di Pascutti, Facchetti e Mora, 3-0 che ci spalanca le porte dei Mondiali. E se in Inghilterra la Nazionale si vendica contro Cile, sarà il nordcoreano Pak Doo-ik a eliminarci nel girone
Italia-Germania Est 3-0
- Qualificazioni Mondiale 1970
- Data: 22 novembre 1969
Sarà ancora Napoli a portarci fortuna, merito di un'altra ultima partita decisiva nel girone di qualificazione. Era l'Italia di Valcareggi, campione d'Europa in carica e inserita nel gruppo 3 con Galles e Germania Est. Un percorso netto quello degli Azzurri e dell'allora DDR, che battono puntualmente i gallesi e pareggiano 2-2 nello scontro diretto a Berlino Est. Festeggiamo ancora vincendo 3-0 con reti di Mazzola, Domenghini e Riva qualificandoci per il terzo Mondiale consecutivo. E a differenza delle due edizioni precedenti, l'Italia arriverà fino in fondo dopo 'La Partita del Secolo' e la finalissima persa all'Azteca contro il Brasile di Pelé
Italia-Svizzera 2-0
- Qualificazioni Mondiale 1974
- Data: 20 ottobre 1973
Il girone di qualificazione torna a quattro squadre e ammette solo la prima alla fase finale. C'è ancora Valcareggi in panchina e un raggruppamento che ci mette di fronte a Lussemburgo, Svizzera e Turchia. Gli Azzurri collezionano gol (9) contro i primi ma si complicano la vita pareggiando 0-0 contro le altre due rivali. Saranno fondamentali l'1-0 a Istanbul e soprattutto la vittoria per 2-0 a Roma, che impedisce agli svizzeri di agganciarci in vetta. Decidono i gol di Rivera e Riva, il suo ultimo in Nazionale. E in Germania Ovest come andrà? Una spedizione da dimenticare e la fine del ciclo Valcareggi dopo l'eliminazione nel girone con Polonia, Argentina e Haiti
Italia-Lussemburgo 3-0
- Qualificazioni Mondiale 1978
- Data: 3 dicembre 1977
Un testa a testa con l'Inghilterra fino all'ultimo respiro, volata che ci premia grazie all'ultima partita del girone. È iniziata l'era Bearzot dopo il mandato di Bernardini, cammino verso l'Argentina che oltre agli inglesi ci riserva anche Finlandia e Lussemburgo. Gli Azzurri vincono tutte le sfide tranne la penultima a Wembley, dove i Tre Leoni la spuntano 2-0 con Keegan e Brooking. E aspettando gli ultimi 90 minuti ci troviamo a rincorrere gli inglesi avanti di due punti, ma con la stessa differenza reti (+11) e la parità negli scontri diretti (2-0 e 0-2). Fortunatamente a Roma sarà una formalità con i gol di Bettega, Graziani e Causio che ci portano al Mondiale, torneo chiuso al 4° posto
Italia-Portogallo 1-0
- Qualificazioni Mondiale 1994
- Data: 17 novembre 1993
Nel 1982 gli Azzurri si qualificano ai Mondiali prima dell'ultima giornata, pass diretto ottenuto invece nel 1986 (da campioni in carica) e nel 1990 (Paese ospitante). È invece tutto da guadagnare l'accesso a Usa 1994, girone da 6 squadre che ci riserva Svizzera, Portogallo e Scozia oltre a Malta ed Estonia. La squadra di Sacchi stenta all'inizio (pareggi con Svizzera e Scozia), vince in Portogallo ma cade a Berna col gol di Hottiger. Si qualificano le prime due, ma all'ultima giornata la situazione è intricata: Italia in vetta insieme al Portogallo e a +1 sugli svizzeri, che passeggiano contro l'Estonia. Obbligatorio non sbagliare a Milano, sfida da dentro o fuori risolta nel finale da Dino Baggio. Chiudiamo al 1° posto e voliamo negli Stati Uniti insieme agli svizzeri, Mondiale che ricorderemo sempre per l'epilogo a Pasadena
Italia-Russia 1-1, 1-0
- Qualificazioni Mondiale 1998
- Date: 29 ottobre/15 novembre 1997
Se nel 1997 avevamo beffato gli inglesi all'ultimo respiro nelle qualificazioni, vent'anni dopo sono loro a precederci di un punto nel girone. E pensare che gli Azzurri di Cesare Maldini avevano chiuso senza sconfitte prendendosi anche il lusso di vincere a Wembley, ma gli 0-0 contro Polonia e Georgia oltre alla stessa Inghilterra a Roma ci rimandano al playoff. Si tratta del primo vero spareggio verso il Mondiale nella storia dell'Italia, che incrocia i russi nel doppio confronto. L'andata sotto la neve di Mosca accoglie l'esordio in Nazionale di Buffon e un buon pareggio, dettato in due minuti da Vieri e l'autorete di Cannavaro. Napoli torna a portarci fortuna al ritorno: vinciamo 1-0 con Casiraghi e ci qualifichiamo al Mondiale in Francia, dove usciremo ai quarti ai rigori contro i padroni di casa futuri campioni
Italia-Ungheria 1-0
- Qualificazioni Mondiale 2002
- Data: 6 ottobre 2001
Da tempo siamo già entrati nell'era dei tre punti a vittoria, saldo da considerare nel girone a cinque squadre dove solo la prima si qualifica direttamente in Corea del Sud e Giappone. Il sorteggio ci regala Romania, Georgia, Ungheria e Lituania, avversarie tutte alla portata per gli Azzurri di Trapattoni. Al netto di due incertezze in trasferta, ovvero i pareggi a Budapest e a Kaunas, la Nazionale colleziona una vittoria dopo l'altra e all'ultima giornata ci presentiamo a +2 sulla Romania. Loro frenano con la Georgia, noi ci prendiamo il Mondiale grazie a Del Piero nella festa di Parma. Meglio sorvolare su quanto accaduto in Asia pochi mesi più tardi...
Italia-Svezia 0-1, 0-0
- Qualificazioni Mondiale 2018
- Date: 10/13 novembre 2017
Arriviamo così alle note dolenti perché, dopo tre edizioni guadagnate senza difficoltà (una addirittura da campioni in carica), l'Italia fallisce l'accesso al Mondiale dopo 60 anni. Niente Russia per gli Azzurri del CT Ventura, sfortunati nel sorteggio delle qualificazioni che ci riserva la Spagna oltre ad Albania, Israele, Macedonia del Nord e Liechtenstein. Riusciamo a fermare sull'1-1 la Roja a Torino, ma a Madrid ci battono 3-0 e ci precedono di 5 punti in classifica. Prende così forma il secondo spareggio mondiale nella nostra storia, playoff da non sbagliare contro la Svezia. Perdiamo invece a Stoccolma, gol di Johansson che risulta decisivo dopo lo 0-0 a Milano. Pochi giorni dopo Ventura sarà esonerato, fallimento purtroppo memorabile ma non l'ultimo...
Italia-Macedonia del Nord 0-1
- Qualificazioni Mondiale 2022
- Date: 24 marzo 2022
Se possibile una batosta ancora più clamorosa, perché l'Italia campione d'Europa in carica si ferma nella semifinale playoff senza nemmeno giocarsela col Portogallo. Un disastro difficile da pronosticare con Mancini in panchina, che dopo aver fatto la storia a Wembley insegue il Mondiale nel girone con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Pesano i troppi pareggi (4), due dei quali concessi alla Svizzera sbagliando altrettanti rigori con Jorginho. E all'ultima giornata ce la giochiamo a pari punti con la squadra di Yakin, che domina in Lituania mentre noi inciampiamo a Belfast (proprio come nel 1958). Altro Mondiale appeso a uno spareggio, stavolta con la formula semifinale-finale. All'orizzonte ci prepariamo a Cristiano Ronaldo, peccato che a Palermo naufraghiamo contro i macedoni trascinati da Trajkovski. Ci perdiamo così anche l'edizione in Qatar
