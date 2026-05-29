Ad aprire le ventiquattro ore (circa) dove hanno giocato tutti i grandi bomber ci aveva pensato proprio lui. Due gol, uno con un missile da casa sua. Bienvenue, Kylian. I due timbri contro il Senegal sono valsi gol numero 13 e 14 nella sua storia personale dei Mondiali, a -1 dal podio (Ronaldo il fenomeno) e -2 dalla vetta (Messi e Klose, come detto). Ecco, Leo permettendo, sembra proprio Mbappé l'uomo destinato a conquistare la vetta assoluta nel corso del tempo, anche considerando che di anni ne ha appena 27, e che ha davanti almeno altri due Mondiali.

Ecco, proprio questo potrebbe essere il grande motore di Mbappé, che è arrivato al Mondiale senza alcun titolo vinto nel 2025/26 col Real (e con in bacheca appena una Supercoppa e un'Intercontinentale nei suoi primi due anni in blancos). Certo, di gol ne ha fatti, eccome: 25 in 31 partite di Liga, 15 in 11 di Champions (capocannoniere, ma a -2 dal record storico di Cristiano Ronaldo) e 42 in 44 in stagione.