Messi, CR7, Mbappé, Haaland e Kane: chi ha segnato di più e chi farà meglio al Mondiale?ai raggi x
Introduzione
Siamo stati abituati a confrontare i numeri (irreali) di Kane, Haaland e Mbappé per tutta la stagione. Ora è giunto il momento di farlo sul palcoscenico Mondiale, aggiungendo all'equazione anche tali Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Quanti gol hanno segnato nei rispettivi campionati? Cosa hanno vinto nella stagione appena conclusa? Quale media gol hanno tenuto nel corso dell'anno? E fin dove arriveranno nel Mondiale?
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Quello che devi sapere
La stagione di Messi
Partiamo dall'uomo copertina della prima giornata dei Mondiali: dopo una carriera a inseguire la coppa che vinse Maradona, Messi torna in campo da campione in carica e con la leggerezza dei numeri uno. Segna tre gol, pronti e via, agganciando Klose in cima alla classifica marcatori all time della storia dei Mondiali.
La stagione col club per Leo era (già) stata trionfale, visto che ha portato i suoi Inter Miami al primo storico titolo della MLS con la bellezza di 35 gol in 34 partite (!) tra stagione regolare e playoff, e ben 43 in 49 gare stagionali. Attenzione: il campionato americano è annuale quindi questi numeri sono riferiti al 2025, nel 2026 appena iniziato — tanto per non smentirsi — Leo è a quota 13 gol in 16 partite.
La stagione di CR7
È l'unico che ha 'floppato' all'esordio Mondiale: non solo perché non ha segnato, ma anche perché il suo Portogallo ha sbattuto contro il Congo pareggiando 1-1 a sorpresa. E dire che Cristiano arriva al Mondiale in grande forma, come sempre e a dispetto dei 41 anni segnati sul passaporto: al suo terzo anno in Arabia ha finalmente portato l'Al-Nassr allo scudetto. Segnando, eccome: 28 gol in 30 partite di campionato e 30 in 37 stagionali. Mica male. E attenzione che il Mondiale è solo iniziato…
La stagione di Mbappé
Ad aprire le ventiquattro ore (circa) dove hanno giocato tutti i grandi bomber ci aveva pensato proprio lui. Due gol, uno con un missile da casa sua. Bienvenue, Kylian. I due timbri contro il Senegal sono valsi gol numero 13 e 14 nella sua storia personale dei Mondiali, a -1 dal podio (Ronaldo il fenomeno) e -2 dalla vetta (Messi e Klose, come detto). Ecco, Leo permettendo, sembra proprio Mbappé l'uomo destinato a conquistare la vetta assoluta nel corso del tempo, anche considerando che di anni ne ha appena 27, e che ha davanti almeno altri due Mondiali.
Ecco, proprio questo potrebbe essere il grande motore di Mbappé, che è arrivato al Mondiale senza alcun titolo vinto nel 2025/26 col Real (e con in bacheca appena una Supercoppa e un'Intercontinentale nei suoi primi due anni in blancos). Certo, di gol ne ha fatti, eccome: 25 in 31 partite di Liga, 15 in 11 di Champions (capocannoniere, ma a -2 dal record storico di Cristiano Ronaldo) e 42 in 44 in stagione.
La stagione di Haaland
Lui un Mondiale non lo aveva mai fatto e nell'ultimo disputato dalla sua Norvegia — anno 1998 — ci giocava papà Alf-Inge. Per dire… Haaland si è presentato alla Coppa del mondo come sa fare lui, e come ha fatto praticamente in ogni altro esordio della sua carriera: segnando. Ovvio. Due gol, che lo mandano a -14 dal record di Messi e Klose (vero: sembra assurdo fare questo calcolo, ma ricordatevi che stiamo parlando di Haaland…)
Veniamo ora alla sua stagione: al pari di Mbappé è uno dei delusi, visto che col City non ha vinto né Premier League né Champions League. In bacheca ha però messo la Coppa di Lega e l'FA Cup. Poi tantissime reti, quelle non mancano mai: 27 in 35 partite di campionato, 8 in 10 di Champions e 38 in 52 stagionali.
La stagione di Kane
L'uragano ha vinto ancora, lui che si era portato dietro per anni la fama del perdente di lusso. Un'altra Bundes in bacheca, più la Coppa di Germania e una Supercoppa. Ecco, ora l'ostacolo più difficile: potarla a casa (it's coming home…) per davvero con la sua nazionale inglese. Anche per lui doppietta all'esordio Mondiale dopo una stagione da urlo. E cioè: 36 gol in 31 partite di Bundes (!), 14 in 13 di Champions (comunque alle spalle di Mbappé) e 61 in 51 partite! L'unico con più gol che presenze (e pure di tanto…).
I numeri a confronto (coi club)
- Messi: 43 gol in 49 partite
un gol ogni 96,7 minuti
- Ronaldo: 30 gol in 37 partite
un gol ogni 105,5 minuti
- Mbappé: 42 gol in 44 partite
un gol ogni 86,2 minuti
- Haaland: 38 gol in 52 partite
un gol ogni 109,1 minuti
- Kane: 61 gol in 51 partite
un gol ogni 66,4 minuti
I numeri a confronto (al Mondiale)
- Messi: tripletta contro l'Algeria, MVP, vittoria
3 gol in 80 minuti
- Ronaldo: zero gol contro il Congo, pareggio
0 gol in 90 minuti
- Mbappé: doppietta contro il Senegal, vittoria
2 gol in 90 minuti
- Haaland: doppietta contro l'Iraq, MVP, vittoria
2 gol in 90 minuti
- Kane: doppietta contro la Croazia, MVP, vittoria
2 gol in 90 minuti