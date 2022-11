Molti di loro faranno sorgere la domanda: "E questo che fine aveva fatto?". In ogni Mondiale tornano a galla calciatori creduti ritirati o chissà dove, non più in grado di competere a grandi livelli. Ex flop in Serie A che si sono invece riscattati altrove, vecchi pupilli al Fantacalcio venduti senza clamore dalle loro squadre, eroi che non si arrendono allo scorrere del tempo e ricompaiono puntualmente ogni quattro anni. Tutti gli insospettabili presenti in Qatar

GUIDA AI MONDIALI

di Bernardo Cianfrocca