Definite quasi tutte le rose delle nazionali che prenderanno parte al Mondiale in Qatar, fanno discutere le scelte di alcuni Ct che, spesso per motivi di abbondanza, hanno dovuto rinunciare a diversi campioni. Non considerando i giocatori infortunati e quelli che non si sono qualificati con le loro nazionali, la top 11 degli esclusi per scelta tecnica è impressionante. Un 4-4-2 che... potrebbe vincere il Mondiale