Rappresentanti di una nazione ma nati in un'altra, una situazione che riguarda 136 giocatori convocati per il Mondiale in Qatar. Sulle loro carte d'identità c'è una nazionalità, ma un luogo di nascita diverso per svariate ragioni: perchè hanno scelto di giocare per i Paesi delle loro origini, perchè sono nati dove lavoravano i genitori in quel momento, perché sono stati naturalizzati durante la propria carriera. Il Marocco è la squadra con più casi simili, mentre sono tre i calciatori in Italia